WSJ: Вашингтон обвинил «российских хакеров» во взломе американских энергосистем

В 2017 году «российским хакерам» удалось взломать американские электросети и нанести ущерб «сотням компаний», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США. По словам представителей министерства, хакеры «дошли до того, что могли включать и выключать электричество» и при этом не быть обнаруженными.

В прошлом году «российские хакеры» провели масштабную кампанию по взлому сетей электроэнергетических фирм США и могли вызывать отключение электроэнергии, пишет журналист The Wall Street Journal Ребекка Смит со ссылкой на данные американских властей. По их словам, «кампания хакеров», возможно, продолжается до сих пор. Как заявили в Министерстве внутренней безопасности США, «российские хакеры», связанные с группами Dragonfly или Energetic Bear, взламывали сети коммунальных служб, проникая сначала в сети поставщиков, которые в свою очередь сотрудничают с компаниями — производителями электроэнергии.

«Хакеры дошли до того, что могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии», — заявил глава аналитического отдела промышленных систем управления в министерстве Джонатан Хомер. По словам чиновников ведомства, «жертвами атаки стали сотни компаний». Некоторые из них могут до сих пор не знать о взломе, так как действия хакеров сложно обнаружить из-за использования ими учётных данных настоящих сотрудников.

«Они вторгались в наши электросети и готовятся к ограниченной или масштабной атаке. Они ведут скрытую войну против Запада», — заявил бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер.

Как пишет автор материала, в настоящее время Министерство внутренней безопасности ищет доказательства того, что «русские автоматизируют свои атаки». «Правительство США всё больше сталкивается с угрозами и уязвимостью», — резюмировал эксперт по кибербезопасности Скотт Ааронсон.