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Reuters: Россию напрасно обвинили в хакерской атаке на Аризону

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские журналисты, ссылаясь на некий правительственный документ, заявили, что российские хакеры якобы взломали системы регистрации избирателей в Аризоне во время предвыборной кампании 2016 года. Однако высокопоставленный чиновник в правительстве США, с которым общалось агентство Reuters, опроверг эту информацию и назвал её устаревшей и неполной.
Reuters: Россию напрасно обвинили в хакерской атаке на Аризону
Reuters
Взлом электронных систем Аризоны во время президентской предвыборной кампании в 2016 году был совершён некими преступными фигурами, а не российским правительством. Об этом агентству Reuters рассказал высокопоставленный чиновник в администрации Трампа.
 
Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на некий внутренний правительственный документ, утверждал, что российские хакеры якобы смогли успешно внедриться в компьютерные системы как минимум четырёх американских штатов: Иллинойса, Аризоны, Теннесси и Флориды.
 
Однако в ответ на это чиновник, с которым общалось информационное агентство, заявил, что журналисты, видимо, основывались на устаревшей и неполной информации и свели воедино преступный хакерский взлом и активность российского правительства. По крайней мере, к кибератаке на Аризону, по свидетельству собеседника Reuters, российское правительство непричастно.
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Reuters США Северная Америка
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