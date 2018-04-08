Сенатор Грэм: будь моя воля, я бы наложил санкции и на Путина

Введение новых санкций против российских чиновников и предпринимателей — это большой шаг в правильном направлении, заявил в эфире Fox News сенатор США Линдси Грэм. Более того, сенатор пошёл бы ещё дальше и ввёл бы персональные санкции против Владимира Путина за «организацию покушения» на Сергея Скрипаля и «вмешательство» в американские выборы.

В пятницу администрация Трампа наложила новые санкции на российских правительственных чиновников и олигархов со связями с президентом Путиным, а также на компании, которые находятся в их собственности или под их контролем. Тем временем президент продолжает настаивать на выводе американских войск из Сирии. По некоторым данным, на этой неделе он заявил своим советникам по национальной безопасности, что в идеале он бы хотел, чтобы вывод войск начался в течение полугода.



Мы обсудим это с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который подключается к нашему эфиру из Южной Каролины. Добро пожаловать, сенатор, рад вас снова видеть. Так что вы думаете об этих новых санкциях в отношении немалого количества олигархов, очень близких к Владимиру Путину?



ЛИНДСИ ГРЭМ, сенатор США: Я думаю, что это большой шаг в правильном направлении: русских нужно бить по кошельку. Незначительное число людей в России живут на широкую ногу за счёт других, и удар по ближнему кругу Путина, благодаря которому они не смогут покупать дома и яхты по всему миру на неправедно нажитые деньги, — это первый шаг.



Вы бы выступили за введение санкций против самого Путина и его некоторых...



ЛИНДСИ ГРЭМ: Разумеется.



Вы бы ввели санкции против него лично?



ЛИНДСИ ГРЭМ: Да. Видите ли, британцы говорят, что, по их мнению, (русские. — ИноТВ) пытались убить бывшего российского шпиона и британского гражданина на их территории и что эту операцию организовал Путин. Наши разведслужбы считают, что Путин одобрил взлом выборов 2016 года, а также, что он собирается вмешаться вновь. В России не происходит ничего важного, о чём бы он не знал, — это самый большой плюс диктатора: ты знаешь всё обо всём.



Но я бы пошёл ещё дальше: я бы взял всех крупных покупателей российской нефти и газа и постарался бы обеспечить их нефтью и газом не российского происхождения. От этого их экономика действительно начала бы страдать.



Любопытно. И мы действительно увеличиваем экспорт наших газа и нефти. Рано или поздно это случится.



Дата выхода в эфир 07 апреля 2018 года.