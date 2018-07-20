Экс-главком силами НАТО объяснил, как уберечь киберпространство альянса от России

Россия всё чаще организует в киберпространстве операции против членов НАТО и союзников альянса, и ему следует как можно скорее начать работу над своей цифровой обороноспособностью, пишет в своей статье для Bloomberg бывший главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По мнению Ставридиса, чтобы защититься от враждебных действий Москвы, членам НАТО следует активнее вести обмен информацией и предпринимать совместные инициативы по разработке кибероружия и международных норм поведения в киберпространстве.

На состоявшемся недавно саммите НАТО президент США Дональд Трамп уделял практически всё внимание недостаточно высоким расходам на оборонные нужды со стороны европейских стран — членов альянса, пишет на страницах Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Между тем за этой проблемой не видно другую — гораздо более важную и тонкую: вопрос боеготовности альянса в киберпространстве, убеждён Ставридис.

«Владимир Путин вряд ли станет пересекать границы НАТО при помощи танков, войск и самолётов, — поясняет адмирал, — а вот готовность атаковать цифровыми методами он уже неоднократно продемонстрировал». Так, украинское правительство на прошлой неделе заявило, что «спонсируемые Кремлём хакеры» атаковали системы водопровода и канализации в стране, а за несколько дней до этого Минюст США предъявил обвинения во взломе серверов Демократической партии российским офицерам разведки, напоминает он. По мнению Ставридиса, чтобы дать Москве отпор, НАТО следует начать активную работу в четырёх чётко очерченных областях кибербезопасности.

Первая из них — информационный обмен. Хотя у каждого из членов альянса имеется уникальная точка зрения на собственный «рельеф» в плане информационной безопасности, они в большинстве случаев сталкиваются с одними и теми же угрозами — однако обмен информацией для предупреждения этих угроз осложняется налагаемыми каждой страной ограничениями на такой обмен, объясняет Ставридис. Как полагает адмирал, создав совместный пул источников разведданных о киберугрозах, страны НАТО получат уникальную возможность сформировать общую картину таких угроз в глобальном масштабе. Здесь альянсу есть чему поучиться у финансового сектора США: хотя каждый крупный американский банк ведёт разведку для определения угроз самостоятельно, они все участвуют в созданном президентским указом в 1998 году Центре обмена и анализа информации финансовых компаний — и, обмениваясь такими данными, становятся сильнее, пишет автор.

Во-вторых, НАТО нужно взять на себя роль мирового лидера в плане создания международных норм поведения в киберпространстве, убеждён Ставридис. Как напоминает адмирал, НАТО уже внесло большой вклад в эту область в виде так называемого Таллинского руководства — наиболее полного на настоящий момент аналитического документа о том, как международное законодательство действует в киберпространстве. Тем не менее члены альянса должны активнее участвовать в распространении таких норм: к примеру, НАТО нужно дать понятию «применение силы» в киберпространстве такое же чёткое определение, какое уже имеется у альянса для традиционного «нападения», предлагает автор.

В-третьих, альянс должен при участии всех своих членов создать «стабильный режим киберсдерживания», говорится в материале. В отличие от ядерного сдерживания, аналогичная политика в киберпространстве может в конечном итоге потребовать применения наступательного кибероружия, и НАТО на этот случай следует создать общие планы действий при чрезвычайных обстоятельствах, где учитывалась бы возможность наступательных действий во имя самозащиты, отмечает адмирал.

Наконец, членам альянса следует сообща разрабатывать общие защитные контрмеры и изучать киберугрозы и уязвимости, пишет Ставридис. Как подчёркивает бывший главком, для этого НАТО следует применять ту же модель создания пула ресурсов и их распределения, которая уже действует с силами специальных операций — ведь тогда страны, уже имеющие серьёзные возможности в этом плане, смогут помогать остальным, считает он. У альянса уже получалось в прошлом объединять ресурсы для создания обычного оружия и экономить на этом средства, однако в киберпространстве каждая из стран-членов стремится оборонять важнейшую инфраструктуру самостоятельно — и это должно прекратиться, полагает адмирал.