Россия, которую Запад постоянно обвиняет в осуществлении кибератак на чужие правительства, сама стала жертвой хакерских нападений, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По данным Кремля, в течение последнего месяца было совершено почти 25 миллионов кибератак на информационные структуры, связанные с проведением чемпионата мира по футболу, однако все они были благополучно отражены.

Россию часто критикуют как инициатора кибератак на западные правительства, однако теперь сам Кремль заявляет, что стал их жертвой, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

По данным российского правительства, во время чемпионата мира по футболу Россия подверглась волне кибератак. В течение месяца было совершено почти 25 млн хакерских атак на информационные структуры страны, связанные с организацией и проведением чемпионата мира. Все кибератаки были пресечены и отражены. Кремль пока не делал заявлений по поводу того, кто стоит за этими хакерскими атаками, отмечается в статье.

По информации из Кремля, глава государства Владимир Путин ещё в воскресенье осведомился у служб безопасности об этой волне кибератак. На официальной встрече президент обратил внимание на достижения в сфере кибернетической обороны — он говорил об «успехе», для которого были задействованы «все силы», а также об их максимальной концентрации и сосредоточенности. О какого вида нападениях при этом шла речь, осталось неясно, утверждает немецкий телеканал.

Как напоминает N-TV, чемпионат мира по футболу завершился в воскресенье в Москве матчем между Францией и Хорватией. В преддверии турнира власти и спецслужбы приняли небывалые по своим масштабам меры для обеспечения безопасности на время чемпионата. Были проработаны планы действий на случай всех возможных угроз, независимо от их происхождения, подчеркнул руководитель аппарата по обеспечению безопасности чемпионата, замначальника ФСБ Алексей Лаврищев. В первую очередь, власти опасались возможных терактов, сообщается в статье.

Запад постоянно обвиняет Россию в масштабных кибератаках, отмечает немецкий телеканал. Только в выходные директор Национальной разведки США Дэн Коутс назвал Россию «самым агрессивным» иностранным игроком в том, что касается проведения кибератак. По его словам, угроза достигла «критической отметки».

Как уверяет Коутс, цифровая инфраструктура подвергалась настоящим нападениям. Хуже всего дело обстоит с кибератаками из России, Китая, Ирана и Северной Кореи, причём Россия, «без сомнения», действует наиболее агрессивно, считает глава американской Национальной разведки.

В пятницу в США были возбуждены дела против дюжины сотрудников российских спецслужб в связи с кибератаками во время американских выборов в 2016 году. Их обвиняют, среди прочего, в похищении электронных писем и документов с компьютеров Демократической партии, а также из штаба предвыборной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает N-TV.