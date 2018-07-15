Министр внутренней безопасности США: российская угроза для выборов сохраняется

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила о том, что угроза со стороны Москвы для выборов в Соединённых Штатах никуда не делась, сообщает CNN. Между тем, по её словам, нет никаких указаний на то, что в преддверии промежуточных выборов в Америке Россия действует с тем же размахом, как в 2016 году.
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен предупредила американских госслужащих о том, что угроза американским выборам со стороны России не исчезла, сообщает CNN.
Выступая на конференции в Филадельфии, Нильсен заявила, что разведсообщество Соединённых Штатов «постоянно наблюдает со стороны различных игроков вредоносную кибердеятельность, направленную против избирательной инфраструктуры США».
«Существует мало сомнений по поводу того, что противники и негосударственные структуры продолжают рассматривать выборы как цель для киберопераций и операций влияния», — подчеркнула министр.
Между тем, как она отметила, нет никаких указаний на то, что Россия нацелилась на промежуточные выборы 2018 года и действует с таким же размахом и масштабом, как Москва действовала в 2016 году.
По словам Нильсен, разведсообщество также наблюдало «настойчивые усилия России по использованию соцсетей, благосклонно настроенных спикеров и прочие фронты для того, чтобы сеять разногласия и раскол среди американского народа — хотя она необязательно сосредотачивалась на конкретных политиках и политических кампаниях».
Заявления Нильсен прозвучали вскоре после того, как Минюст США выдвинул обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Россиян обвинили в том, что они участвовали в «постоянном усилии» по взлому почты и компьютерных сетей американских демократов, отмечает CNN.
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