Экс-советник президента США по нацбезопасности рассказала CNN о политической «шизофрении» в администрации

Президент США Дональд Трамп заявляет, что ему проще будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным, чем с союзниками по НАТО и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы. По мнению экс-советника президента США по национальной безопасности Эми Поуп, в американской администрации «сейчас наблюдается некоторая шизофрения», и это должно всех беспокоить больше всего.

Сейчас вопрос заключается в том, будет ли президент Трамп настойчивым в разговоре с российским лидером или всё же он будет вести себя более пассивно, как это было видно по его высказываниям?

ЭМИ ПОУП, экс-советник президента США по национальной безопасности: В американской администрации сейчас наблюдается некоторая шизофрения, и я думаю, что это должно всех беспокоить больше всего. С одной стороны, есть президент Трамп, который заявляет, что ему проще будет встречаться с президентом Путиным, который, как известно, не учитывает интересы ЕС, — чем с союзниками по НАТО и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. С другой стороны, есть очень агрессивное и детальное обвинительное заключение по вмешательству России в выборы в США, а также ряд санкций и других жёстких мер, за которые выступало американское правительство, и оно же их потом и ввело.

Я думаю, что вопрос на самом деле заключается в том, какая стратегия будет у президента Трампа на встрече с Путиным. И самая настоящая опасность заключается в том, что у него нет никакой стратегии.

В одном из своих твитов президент Трамп обвиняет вашего бывшего босса в том, что он не принял достаточных мер в том, что касается ситуации с российским вмешательством. Что вы думаете насчёт этих высказываний?

ЭМИ ПОУП: Я думаю, что он отвлекает внимание и избегает ответственности, которую он должен взять на себя, будучи президентом США. Интересно то, что ещё в октябре — перед выборами — вся информация о том, что происходило во время предвыборной кампании, была в открытом доступе.

Тогда же разразился скандал, связанный с Access Hollywood, поэтому эта информация не получила такого же внимания. Но в то же время, когда я работала в администрации, нашей задачей было не допустить того, чтобы у людей создавалось ощущение, что на наши выборы оказывают влияние внешние силы. Нашей задачей было удостовериться в том, что эта информация должным образом передана по каналам национальной безопасности и что последует не политический, а согласованный с нашей национальной безопасностью ответ. И это именно тот подход, который я советую сейчас избрать президенту Трампу: нужно покончить с политиканством и начать воспринимать угрозы всерьёз.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 июля 2018 года.