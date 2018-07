FT: кибепространство погрузилось в «сумерки» по Троцкому — нет «ни мира, ни войны»

Мир вступил в «геостратегическую сумеречную зону»: многие страны наращивают свои кибервооружения, но при этом никак не заботятся о контроле за ними, убеждён обозреватель Financial Times Джон Торнхилл. По мнению журналиста, нынешняя ситуация аналогична положению, сложившемуся перед Первой мировой, когда Лев Троцкий провозглашал доктрину «ни мира, ни войны» — а это значит, что в киберпространстве теперь может разразиться глобальный конфликт.

Совсем недавно бывший чиновник западных спецслужб высказал тревожное предостережение о том, что в киберпространстве может произойти событие масштабов терактов 11 сентября 2001 г. в США, пишет колумнист Financial Times Джон Торнхилл. Как напоминает Торнхилл, чиновник опасался, что «хакеры-террористы» могут нанести разрушительный удар по критически важным объектам инфраструктуры вроде электросетей, финансовых рынков или систем управления воздушным движением и погрузить планету в хаос.



Чуть позже другой чиновник от спецслужб отверг подобные сравнения как неточные, успокоив широкую публику — но тут же предложил собственную и ещё более тревожную аналогию, сопоставив нынешнюю ситуацию с положением дел в августе 2014 года, продолжает автор. Как рассуждал функционер, из-за непрозрачности киберпространства риск масштабных ошибок, способных повлечь за собой «катастрофическую» цепную реакцию, становится ужасающе высоким, и это в конечном счёте может обернуться «кибер-армагеддоном» — таким же «случайным», какой была Первая мировая война, в которую «ненароком вступили» европейские политические лидеры.



Обрисовать «страшные сценарии» нетрудно, полагает Торнхилл. Мир всё сильнее зависит не от физических, а от электронных связей, и, по некоторым данным, к 2035 году население планеты будет пользоваться 1 трлн связанных между собой устройств — и это несёт в себе не только положительные, но и отрицательные моменты, поскольку каждое такое средство являет собой «потенциальное слабое место и врата в большой мир сети», поясняет колумнист FT. «Электронные боевые действия по природе своей более дёшевы, быстры, и легче маскируются, чем физические, — пишет он. — Цели атак могут быть самыми разными: АЭС, политические партии, киностудии. А определить, кем были предприняты посягательства — государствами, преступниками, или же и теми, и другими — может быть непросто».



Поскольку кибератаки можно без труда скрывать и распределять по миру, растут риски ответных ударов: к примеру, США могут попытаться «совершить ответный хакерский удар по какой-нибудь преступной группировке в Сибири, а вместо этого уничтожить китайский сервер», считает автор. В свою очередь, «ассиметричный характер» боевых действий в киберпространстве может «дать слабым преимущество перед сильными» — ведь Китай, Россия и Иран уже давно воспринимают свои киберарсеналы как «способ противодействовать традиционному военному господству США», предупреждает он. Как подчёркивает журналист, дополнительно укрепить «убеждённость в собственной безнаказанности» у некоторых стран вроде Северной Кореи могут даже плохо развитые компьютерные сети: как «без обиняков» говорил один американский чиновник, государству, у которого не хватает электроэнергии для освещения, невозможно «вырубить свет».



Американские спецслужбы в своих ежегодных докладах конгрессу вот уже несколько лет называют киберугрозы более опасными, чем терроризм, отмечает Торнхилл. Задавшись целью добиться такого же превосходства на «пятом театре» военных действий, как и на остальных четырёх — на суше, в море, в воздухе и в космосе, — Вашингтон уже пообещал создать 133 специальных отряда киберопераций, где будут задействованы 6200 человек. По данным американских СМИ, США меняют свою киберстратегию на более агрессивную, стараясь «перехватывать угрозы ещё до того, как они в полной мере сформируются». Между тем, как полагает автор статьи, подобное лишь увеличит вероятность полномасштабного конфликта — а США уже проводили операции для обезвреживания иранских центрифуг для обогащения урана, северокорейских ракет и средств связи, используемых террористическими организациями.



Корреспондент американской The New York Times Дэвид Сангер в своей новой книге «Идеальное оружие» рассказывает, что эффективными киберподразделениями в настоящий момент располагают уже более 30 стран, а за последнее десятилетие количество кибератак одними государствами против других выросло до 200, причём преимущественно ими обмениваются Россия и Украина, говорится в материале. Как пишет автор, Сангер считает, что хотя страны могут выработать некий международный протокол, который позволит снизить вероятность случайных инцидентов между странами, они по какой-то причине до сих пор не создали «соответствующего нашей эпохе режима контроля за оружием». И до тех пор, пока этого не произойдёт, будет существовать риск того, что самые страшные опасения чиновников спецслужб могут оправдаться и мир «случайно начнёт мировую кибервойну», считает колумнист.



«Что можно с уверенностью сказать уже сейчас, так это что мы вступили в геостратегическую сумеречную зону, в которой нельзя всегда быть уверенным в том, кто на кого нападает, и зачем, — подытоживает Торнхилл. — В 1918 году, во время Брест-Литовской мирной конференции тогдашний министр иностранных дел СССР Лев Троцкий выдвинул революционную доктрину «ни войны, ни мира». И сегодня эта концепция кажется пугающе знакомой».