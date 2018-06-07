Times: в «диванные кибервойска» Британии возьмут и с астмой

В британскую армию собираются набирать «диванных кибервоинов», пишет The Times со ссылкой на заявление главного маршала авиации сэра Стюарта Пича. При этом он отметил, что к подобным новобранцам будут применять более мягкие требования к состоянию физического здоровья, чем к прочим военнослужащим.

В британских вооружённых силах к «диванным кибервоинам» будут применять более мягкие требования к состоянию физического здоровья, сообщает The Times со ссылкой на главного маршала авиации сэра Стюарта Пича, который покидает пост главы Генштаба Великобритании. Теперь служить родине смогут люди с лишним весом, астмой или больной ногой, говорится в статье.

Своё последнее выступление на должности главы Генштаба Стюарт Пич использовал для того, чтобы заявить, что довольно спокойно относится к идее о наличии в армии военнослужащих с первоклассными талантами ведения кибервойны. По его словам, этих солдат никогда не надо будет перебрасывать за рубеж, вместо этого они будут вести борьбу, сидя за клавиатурой в Великобритании.

К тому же к подобным военнослужащим не будут применяться жёсткие требования к состоянию здоровья, которые действуют при наборе в ВМС и ВВС Британии.

«Нам нужно быть готовыми делать нечто такое, от чего некоторым людям в этом помещении станет некомфортно», — заявил Стюарт, выступая перед бывшими военными офицерами, а также перед экспертами и журналистами, работающими в сфере обороны.

«Я довольно спокойно отношусь к тому, что медицинские требования будут мягче, поскольку этих людей не будут использовать за рубежом», — подчеркнул Стюарт.

Руководители армии и разведки Британии, по всей видимости, вознамерились создать объединённые кибервойска, куда привлекут более тысячи военных и сотрудников Центра правительственной связи, а также людей, работающих по контракту, говорится в статье. Эта инициатива нацелена на то, чтобы укрепить способность Соединённого Королевства к проведению наступательных и оборонительных киберопераций.

Изменение требований к новобранцам, возможно, вдохновит на вступление в ряды вооружённых сил людей, которые чувствуют себя более комфортно за клавиатурой, а не на марш-броске по пересечённой местности.

«Нас интересуют навыки, в этом весь смысл, и именно на этом нам надо сфокусироваться. На навыках людей», — подчеркнул Стюарт Пич.

Между тем он также заявил о важности поддержания диалога с Россией.



«Я просто считаю, что Черчилль верно сказал: «Трёп лучше, чем война», — подчеркнул главный маршал авиации Великобритании.