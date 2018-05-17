Die Welt: Меркель призвала укрепить кибероборону на фоне российской «гибридной угрозы»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости увеличения военных расходов и укрепления кибербезопасности, сообщает Die Welt. «Ведь гибридная война — это абсолютно официальная часть военной доктрины России», — обосновала она свою позиции, подчеркнув важность внедрения цифровых технологий в бундесвер.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту существенного увеличения военных расходов в ближайшие годы, сообщает Die Welt. «Речь идёт не о наращивании вооружения, а просто об оснащении», — заявила она в ходе обсуждения бюджета в бундестаге. По её словам, солдатам нужно предоставить всё необходимое снаряжение, чтобы они успешно осуществляли военные операции за рубежом, а также справлялись с обороной ФРГ.
Она призвала спокойно обсудить эту тему. Правительство должно помочь, чтобы «отчёты уполномоченных по бундесверу вновь стали положительными». Меркель также обозначила ряд задач на будущее: «Мы должны способствовать внедрению цифровых технологий в бундесвер. При этом речь идёт об абсолютно новых способностях, киберспособностях, так что создание киберштаба было правильным решение. Ведь гибридная война — это абсолютно официальная часть военной доктрины России. Нам нужно повышать свою обороноспособность в этой сфере. Иначе у нас нет шансов».
Уже сейчас военные расходы — это вторая по величине статья бюджета Германии. На этот год в него заложены €38,5 млрд, на следующий — €41,5 млрд. Однако министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что необходимо изыскать ещё несколько миллиардов. Впрочем, министр финансов Германии Олаф Шольц ответил на эту просьбу отказом.
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