Washington Post узнала Россию в вымышленном враге на эстонских учениях

В недавних киберучениях «Сомкнутые щиты» в Эстонии вымышленный противник Кримзония, устроившая кибератаку на так же вымышленную Берилию, очень походил на Россию, пишет The Washington Post. Всего за несколько часов преимущества современного охваченного интернетом мира обратились против военных и хакеров, участвовавших в учениях по кибербезопасности в Таллине.

Во-первых, мобильные сети перестали работать в то самое время, когда воображаемый противник проводил военно-морские учения у берегов Эстонии. Химикалии на водоочистных заводах хлынули в линии общественного водоснабжения. Протестующие, осуществляющие подрывную деятельность, перекрыли улицы. Энергосистема работала с перебоями. А затем взломанный беспилотник упал с неба, приведя к жертвам среди солдат на базе НАТО, сообщает издание.

Учения, в которых участвовали более тысячи военных из 30 стран, в том числе из США, считаются самыми крупными в своём роде. Они дают представления о том, что, по опасению военных стратегов, может оказаться следующим крупным конфликтом, а также о том, что как НАТО к нему готовится.

Североатлантический альянс некогда считал предотвращение кибератак своей единственной задачей в виртуальном мире. Но в 2014 году организация согласилась с тем, что кибератака может спровоцировать и военный ответ. А в прошлом году НАТО решило предоставить военным офицерам полномочия проводить свои собственные подобные атаки.

«Нам нужно быть столь же эффективными в киберпространстве, насколько мы эффективны в воздухе, на земле и в море», — заявил в своё время генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Последствия кибератаки в реальном мире могут быть ужасными, отмечается в статье.

«Если нахимичить с водой, с электроснабжением, если захватить беспилотники, то могут пострадать люди. Могут погибнуть люди», — заявил Раин Оттис, директор центра по кибербезопасности в Таллинском технический университет.

Эта тревога отчасти удерживала западные страны от более активного участия в кибервойне, пишет The Washington Post.

«Военным планировщикам проще оценить потери среди мирного населения при ракетном ударе, чем при отключении электростанции, которая подаёт электричество в детскую больницу», — отмечается в статье.

Страны также пытаются разобраться, как реагировать на неявные атаки. В конце концов у мобильных сетей могут случаться сбои и без помощи России.

В 2007 году, когда, как полагают киберэксперты, Россия провела кибератаки на парламент Эстонии, а также местные СМИ, банки и интернет-провайдеров, лишь немногие эстонские чиновники считали, что им удастся добиться официальной поддержки со стороны НАТО в этом вопросе. И члены альянса тогда не предприняли никаких шагов против России. Теперь же эстонские чиновники заявляют, что альянс более предрасположен к быстрым действиям в случае кибератаки, однако чтобы был какой-то серьёзный военный ответ подобная атака должна привести к ранениям или жертвам.

Как заявила экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд, за день до 11 сентября никто не думал, что гражданский самолёт может спровоцировать военный ответ со стороны НАТО.

«Теперь мы в той же самой ситуации с киберпространством», — отметила она.

По её словам, то, что НАТО решило сделать кибернаступление более масштабной часть своих военных приготовлений, отправляет послание России и прочим противникам, предупреждая их быть более осторожными при проведении операций в сети.