FAZ: Россия «ответила» на военные игры США в Заполярье

03:58 В США назвали Украину неуправляемой проблемой для Запада Американские сенаторы провели встречу с представителями некоторых украинских общественных организаций, в ходе которой политики признали Украину «проблемным союзником».

03:38 МИД Кубы осудил заявления «Группы Лимы» о непризнании выборов в Венесуэле Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана отвергает заявления «Группы Лимы» о непризнании победы Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле.

03:22 СМИ: Турция отклонила предложение США по закупке ЗРК Patriot Турецкая сторона отклонила новое предложение США об отказе от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских ЗРК Patriot.

03:11 Хоккеист сборной России Слепец оформил хет-трик в матче за бронзу МЧМ-2019 Нападающий сборной России Кирилл Слепец забросил три шайбы в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии.

03:06 Маск назвал планируемые сроки первого запуска Dragon-2 Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 планируется примерно через месяц.

02:50 В ХМАО локализовали пожар на нефтяном месторождении В Ханты-Мансийском автономном округе пожарные локализовали возгорание на Приобском нефтяном месторождении.

02:34 В Сирии при обстреле со стороны ИГ пострадали двое британских военных В результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства» в Сирии пострадали двое бойцов спецназа вооружённых сил Великобритании.

02:31 Брагин выиграл шестую медаль МЧМ в качестве наставника сборной России Главный тренер сборной России среди игроков не старше 20 лет Валерий Брагин выиграл шестую медаль из семи возможных на молодёжных чемпионатах мира.

02:30 Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали МЧМ по хоккею Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.

02:27 Сборная России победила Швейцарию в матче за третье место МЧМ по хоккею Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира выиграла у национальной команды Швейцарии со счётом 5:2.

02:11 В секторе Газа в результате взрыва пострадали пять человек В секторе Газа произошёл взрыв в одном из домов, в результате чего пять человек получили травмы.

01:57 В Лондоне на акции протеста задержали четырёх сторонников брексита Полиция Лондона задержала четырёх сторонников брексита, одетых в жёлтые жилеты, в ходе демонстрации в центре британской столицы.

01:52 Форвард сборной Швейцарии забил с лёта в матче за бронзу МЧМ с Россией Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Янник Брюшвайлер забросил шайбу в ворота национальной команды России во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира, поймав её на лету.

01:34 СМИ: В Египте при взрыве бомбы возле церкви погиб сапёр В Египте в ходе обезвреживания самодельного взрывного устройства, обнаруженного возле церкви к востоку от Каира, погиб местный сапёр. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

01:31 Освистанный канадцами хоккеист сборной России оригинально отпраздновал гол в матче за бронзу МЧМ Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира.

01:17 Ющенко: Тимошенко мешала созданию новой церкви на Украине Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что во времена его президентства украинский политик Юлия Тимошенко препятствовала созданию новой церкви в стране.

01:00 В прокуратуре уточнили данные о погибших в ДТП под Пензой В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области, по уточнённым данным, погибли три человека.

00:47 В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,2 В Перу в провинции Пурус на границе с Бразилией сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2.

00:42 Сборная России отличилась дважды в первом периоде матча за бронзу МЧМ Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет выигрывает после первого периода у национальной команды Швейцарии со счётом 2:0 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира.

00:33 В ХМАО произошёл пожар на нефтяном месторождении В Ханты-Мансийском автономном округе произошёл пожар на Приобском нефтяном месторождении. Об этом информирует региональное управление МЧС.

00:23 Сборная Россия повела в матче за бронзу МЧМ по хоккею на 265-й секунде Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет открыла счёт в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии на пятой минуте встречи.

00:18 Помпео оценил решение «Группы Лимы» о непризнании власти Мадуро Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует решение «Группы Лимы» о непризнании результатов выборов в Венесуэле, в ходе которых победил Николас Мадуро.

00:01 Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.

23:57 Передача Проворова помогла «Калгари» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ «Калгари Флэймз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

23:47 В результате ДТП в Кировской области погибли два человека В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области с участием двух легковых автомобилей погибли два человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.

23:44 ИИХФ с 2022 года будет проводить крупные турниры на маленьких площадках Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что с 2022 года организация планирует проводить крупные турниры на маленьких площадках.

23:28 Власти Москвы рассказали о планах построить 14 новых станций метро в 2019 году Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2019 году город планирует сдать 14 новых станций метро.

23:27 Стал известен состав России на матч МЧМ против Швейцарии Тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин назвал состав команды на матч за третье место против Швейцарии.

23:13 В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Бразилии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

23:13 Буре заявил, что россияне ничем не уступили другим сборным на МЧМ-2019 Хоккеист Павел Буре оценил выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде.

22:57 Усик рассказал об отсутствии особого желания выходить на бой с Гассиевым в России Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что у него не было большого желания выходить на поединок с россиянином Муратом Гассиевым в Москве, но он сделал это ради титулов.

22:56 В МГСУ начали дисциплинарное расследование после драки студентов Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) начало дисциплинарное расследование после драки студентов на территории вуза.

22:40 Норвежец Холунд извинился перед российскими лыжниками за оскорбления Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, грубо отреагировавший на тактику россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, принёс извинения.

22:38 СМИ сообщили, что Кельми умер вследствие «хронического заболевания» Причиной смерти российского музыканта Криса Кельми могло стать хроническое заболевание, которое привело к остановке сердца. Об этом сообщает Пятый канал.

22:23 В московских аэропортах задержано и отменено 45 рейсов В московских аэропортах задержано и отменено 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

22:23 «Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив «Блэкпул» Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Блэкпулом» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

22:16 Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о тактике россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

21:59 Устюгов и Большунов остались на втором и третьем местах в общем зачёте «Тур де Ски» Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов сохранили лидирующие позиции в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме.

21:42 У саночницы Демченко диагностировано сотрясение Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, которая была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, рассказал о состоянии дочери.

21:39 В РПЦ рассказали о сроках принятия решения относительно подлинности царских останков Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» рассказал, когда РПЦ примет решение относительно подлинности обнаруженных в Екатеринбурге останков, принадлежащих членам царской семьи.

21:30 Непряева сохранила второе место в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта Российская лыжница Наталья Непряева осталась на втором месте в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» после масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме.

21:22 В общежитии МГСУ произошла драка между иностранными студентами В общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла драка с участием иностранных студентов.

21:21 Медведева снялась в канадском фильме Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме The Petrichor.

21:10 «Валенсия» с Черышевым в составе уступила «Алавесу» в 18-м туре Примеры «Валенсия» на выезде потерпела поражение от «Алавеса» в матче 18-го тура испанской Примеры.

21:05 Митрополит Иларион: раскол в семье православных церквей может сохраниться на десятилетия Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» сравнил ситуацию вокруг разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом и исторические события 1054 года — раскол христианской церкви.

21:01 Дубль Мораты принёс «Челси» победу над «Ноттингем Форестом» в 1/32 финала Кубка Англии «Челси» на своём поле обыграл «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

20:44 В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.

20:30 Демонтаж пострадавших при ЧП в Магнитогорске конструкций дома займёт 45 дней Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома, которые пострадали в результате взрыва газа и последующего обрушения части жилого дома в Магнитогорске, завершится в течение 45 дней.

20:14 В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё один человек получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.