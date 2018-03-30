Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: Россия «ответила» на военные игры США в Заполярье

Материал представлен в переводе ИноТВ
Россия осуществила полёты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту, сообщает Frankfurter Allgemeine в видео на своём канале в YouTube. Как полагает немецкое издание, воздушные манёвры могут быть связаны с учениями американских и британских войск в районе Северного полярного круга.

Над Арктическим регионом Россия провела учебные полёты истребителей в сторону Северной Америки. В среду в Москве российский министр обороны Сергей Шойгу заявил...

СЕРГЕЙ ШОЙГУ, министр обороны России: Впервые с советских времён осуществлены полёты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту. <…> Завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий на архипелаге Земля Франца Иосифа и Новосибирских островах.
 
Точная дата проведения учебных полётов так и не была названа. Однако сообщение о них появилось в ходе манёвров американских и британских войск в районе Северного полярного круга.
 
Дата выхода в эфир 29 марта 2018 года.
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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авиация истребитель Северный полюс Сергей Шойгу США учения
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