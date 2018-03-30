FAZ: Россия «ответила» на военные игры США в Заполярье
Над Арктическим регионом Россия провела учебные полёты истребителей в сторону Северной Америки. В среду в Москве российский министр обороны Сергей Шойгу заявил...
Над Арктическим регионом Россия провела учебные полёты истребителей в сторону Северной Америки. В среду в Москве российский министр обороны Сергей Шойгу заявил...
Американские сенаторы провели встречу с представителями некоторых украинских общественных организаций, в ходе которой политики признали Украину «проблемным союзником».
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана отвергает заявления «Группы Лимы» о непризнании победы Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле.
Турецкая сторона отклонила новое предложение США об отказе от закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских ЗРК Patriot.
Нападающий сборной России Кирилл Слепец забросил три шайбы в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии.
Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 планируется примерно через месяц.
В Ханты-Мансийском автономном округе пожарные локализовали возгорание на Приобском нефтяном месторождении.
В результате ракетного обстрела со стороны террористов «Исламского государства» в Сирии пострадали двое бойцов спецназа вооружённых сил Великобритании.
Главный тренер сборной России среди игроков не старше 20 лет Валерий Брагин выиграл шестую медаль из семи возможных на молодёжных чемпионатах мира.
Победа над национальной командой Швейцарии в матче за третье место МЧМ-2019 позволила сборной России по хоккею для игроков не старше 20 лет девятый раз в истории завоевать бронзовые медали.
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира выиграла у национальной команды Швейцарии со счётом 5:2.
В секторе Газа произошёл взрыв в одном из домов, в результате чего пять человек получили травмы.
Полиция Лондона задержала четырёх сторонников брексита, одетых в жёлтые жилеты, в ходе демонстрации в центре британской столицы.
Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Янник Брюшвайлер забросил шайбу в ворота национальной команды России во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира, поймав её на лету.
В Египте в ходе обезвреживания самодельного взрывного устройства, обнаруженного возле церкви к востоку от Каира, погиб местный сапёр. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.
Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что во времена его президентства украинский политик Юлия Тимошенко препятствовала созданию новой церкви в стране.
В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области, по уточнённым данным, погибли три человека.
В Перу в провинции Пурус на границе с Бразилией сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2.
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет выигрывает после первого периода у национальной команды Швейцарии со счётом 2:0 в матче за третье место молодёжного чемпионата мира.
В Ханты-Мансийском автономном округе произошёл пожар на Приобском нефтяном месторождении. Об этом информирует региональное управление МЧС.
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет открыла счёт в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с национальной командой Швейцарии на пятой минуте встречи.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует решение «Группы Лимы» о непризнании результатов выборов в Венесуэле, в ходе которых победил Николас Мадуро.
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.
«Калгари Флэймз» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области с участием двух легковых автомобилей погибли два человека, ещё пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что с 2022 года организация планирует проводить крупные турниры на маленьких площадках.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в 2019 году город планирует сдать 14 новых станций метро.
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин назвал состав команды на матч за третье место против Швейцарии.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Бразилии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Хоккеист Павел Буре оценил выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде.
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил, что у него не было большого желания выходить на поединок с россиянином Муратом Гассиевым в Москве, но он сделал это ради титулов.
Руководство Московского государственного строительного университета (МГСУ) начало дисциплинарное расследование после драки студентов на территории вуза.
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд, грубо отреагировавший на тактику россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме, принёс извинения.
Причиной смерти российского музыканта Криса Кельми могло стать хроническое заболевание, которое привело к остановке сердца. Об этом сообщает Пятый канал.
В московских аэропортах задержано и отменено 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Блэкпулом» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о тактике россиян во время масс-старта на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов сохранили лидирующие позиции в общем зачёте «Тур де Ски» после масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Альберт Демченко, отец и тренер российской саночницы Виктории Демченко, которая была госпитализирована после падения на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, рассказал о состоянии дочери.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» рассказал, когда РПЦ примет решение относительно подлинности обнаруженных в Екатеринбурге останков, принадлежащих членам царской семьи.
Российская лыжница Наталья Непряева осталась на втором месте в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» после масс-старта в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошла драка с участием иностранных студентов.
Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме The Petrichor.
«Валенсия» на выезде потерпела поражение от «Алавеса» в матче 18-го тура испанской Примеры.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» сравнил ситуацию вокруг разрыва евхаристического общения РПЦ с Константинопольским патриархатом и исторические события 1054 года — раскол христианской церкви.
«Челси» на своём поле обыграл «Ноттингем Форест» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома, которые пострадали в результате взрыва газа и последующего обрушения части жилого дома в Магнитогорске, завершится в течение 45 дней.
В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё один человек получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.
Участники протестной акции «жёлтых жилетов» во время беспорядков в Париже подожгли плавучий ресторан рядом с музеем Орсе.