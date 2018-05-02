Postimees: Эстония ощетинилась «Ежом» против потенциальных агрессоров

В Эстонии начались учения «Ёж-2018», в которых примут участие 15 тысяч военных, члены добровольческих военизированных соединений, а также полицейские и спасатели, пишет Postimees. Как отмечает издание, участвующие в манёврах силы отработают со своими союзниками совместные действия в условиях тотальной обороны.
Второго мая в Эстонии начинаются учения «Ёж-2018», в ходе которых более 15 тыс. военных, членов добровольческих военизированных формирований Кайтселийта и Найскодукайтсе, полицейских, спасателей, а также солдат из союзных стран будут отрабатывать действия в условиях тотальной обороны, пишет Postimees.
Учения «Ёж-2018» проходят под девизом «Каждая иголка на счету» и продлятся до 14 мая.
«Военные учения «Еж-2018» — это в первую очередь учения по территориальной обороне, главную роль в которых играет Кайтселийт. В то же время нам нельзя забывать о совместном сотрудничестве государства и его жителей по обеспечению безопасности. В этом у каждого есть своя роль. В сегодняшнем мире к сфере безопасности вдобавок к организациям, обеспечивающим оборону государства, относятся также органы внутренней безопасности, частный и государственный сектор», — заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас, поблагодарив землевладельцев и предпринимателей, поддержавших проведение учений.
Главной задачей манёвров является отработка территориальной обороны как в условиях обычной, так и гибридной войны. В этом году учения охватывают всю территорию Эстонии и на конечном этапе сосредоточатся на юго-восточной части Эстонии и северной части Латвии.
«Учения «Еж-2018» должны дать очень четкий сигнал всему нашему обществу, союзникам и недругам, что мы способны на всеобщую защиту нашего государства и всех наших людей в любых условиях», — отметил командующий Кайтселийтом генерал-майор Меелис Кийли.
Учения пройдут в три этапе: со 2 по 4 мая принимающие участия в манёврах подразделения должны прийти в состояние боевой готовности; с 4 по 7 мая они будут отрабатывать совместные действия, а с 8 по 12 мая будут проходить учебные бои.
«Ёж-2018» в основном ориентирован на сухопутные войска, однако важную роль в этих манёврах играют также военно-морские и военно-воздушные силы. Помимо 19 стран-союзниц Эстонии в учениях принимают участие пять представителей структурных единиц НАТО.
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