Financial Times: Британию готовят к новым киберпроискам со стороны Москвы

Национальный центр компьютерной безопасности Великобритании провёл совещания с представителями более 130 британских компаний и государственных ведомств, где предупредил их о возможном наращивании Москвой киберактивности после покушения на бывшего агента Сергея Скрипаля, поведал в интервью Financial Times руководитель центра Киаран Мартин. По словам Мартина, совещания стали крайне важным этапом в выстраивании Лондоном компьютерной обороны от посягательств Москвы.

Глава британского Национального центра компьютерной безопасности (NCSC) Киаран Мартин заявил, что его ведомство предупредило ряд крупнейших компаний страны о возможных «кибератаках со стороны России» после попытки отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и рекомендовало им предпринять более решительные шаги для защиты от подобных действий, сообщает Financial Times.

Как заявил чиновник в беседе с корреспондентом FT, после событий в Солсбери NCSC провёл несколько «крайне важных» совещаний с участием представителей в общей сложности 130 компаний и государственных организаций. «Россия и до Солсбери была нашим главным противником в киберпространстве, и мы предпринимали по этому поводу определённые меры, — цитирует издание Мартина. — Ну а после обострения напряжённости в связи с инцидентом в Солсбери было только целесообразно сделать резкий рывок в оборонной кампании по ключевым секторам экономики».

По словам Мартина, хотя никаких признаков того, что Россия действительно резко усилила «враждебную активность» в сети после покушения на Скрипалей, пока не наблюдалось, разведывательные службы Великобритании уже обнаружили «стратегическое российское присутствие» в информационных сетях сразу нескольких британских компаний и государственных ведомств. «Такое не может быть нормальным и не может быть в наших национальных интересах», — подчеркнул чиновник.

Как отмечается в материале, называть, какие конкретно компании участвовали в совещаниях NCSC, Мартин «по соображениям безопасности» не стал. Вместе с тем, как стало известно FT от источников, знакомых с ситуацией, речь идёт о предприятиях, работающих в наиболее важных для национальной безопасности Великобритании секторах экономики, включая финансы, энергетику и телекоммуникации. Кроме того, по данным FT, на совещаниях также присутствовали представители нескольких правительственных структур и Центра защиты национальной инфраструктуры контрразведывательного ведомства MI5.

Как рассказал в беседе с корреспондентом FT топ-менеджер компании, принявшей участие в одном из совещаний NCSC, его организация и сама до этого проводила оценку «российской киберугрозы» после инцидента в Солсбери, однако точка зрения правительства на эту проблему только добавляет ей «весомости».

В апреле, вскоре после совещаний, NCSC совместно с Министерством внутренней безопасности США и американским же ФБР опубликовал официальное предупреждение о «враждебной киберактивности со стороны Москвы», говорится в статье FT. В документе, в частности, говорилось, что Россия использует уязвимости в информационной инфраструктуре для «осуществления шпионажа, похищения интеллектуальной собственности, сохранения постоянного доступа к сетям-жертвам и, вероятно, для заложения фундамента для будущих наступательных операций».

Как отметил Киаран Мартин в интервью FT, данное предупреждение наряду с организованными его ведомством совещаниями стали «крайне важным» этапом, поскольку продемонстрировали, что западные правительства выходят за рамки традиционной роли по предупреждению организаций о киберугрозах, и теперь дают чёткие указания по поводу того, чего нужно ожидать и как с этим бороться.

По словам чиновника, «государственная хакерская деятельность» России сильно изменилась за последние годы: в ней стало больше «безрассудства», и разрушительные кибератаки Москвы по одной стране теперь приводят к «непредвиденным последствиям» для других государств. Мартин также подчеркнул, что Россия, по его мнению, заинтересована в «социальных потрясениях более широкого порядка». «Как теперь всем известно, речь идёт о кампании по дестабилизации и вмешательству во внутриобщественный дискурс демократических стран», — заявил он.