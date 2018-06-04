Le Parisien: Билл Клинтон рассказал, чем Россия вызвала его гнев

Когда Россия «осуществляет вмешательство» в американские выборы, это приводит в ярость бывшего президента США Билла Клинтона. О киберопасности, которая исходит от России, Клинтон даже написал в своём новом политическом детективе, как рассказал он сам в интервью Le Parisien.

Бывший президент США Билл Клинтон написал детектив, посвящённый теме кибербезопасности, в котором, например, Германия сталкивается с угрозой от русских хакеров. В интервью Le Parisien он отмечает, что, хотя сам сюжет книги выдуманный, всё рассказанное в ней могло произойти на самом деле.

«Посмотрите на выборы по всему миру. Россия пыталась воздействовать на голосование во Франции, в Германии, в Нидерландах и так далее… Нужно понимать, что все наши развитые сообщества, практически все наши системы, каким бы ни был их уровень развития, зависят от пиратов», — приводит его слова издание.

Автор статьи отмечает, что во время интервью Клинтон охотно говорит о России, об изменении климата или об угрозах, с которыми сталкиваются демократии, но не хочет обсуждать поражение своей жены на президентских выборах в США. Когда журналист спросил его, послал ли он свою новую книгу Путину, тот сказал, что нет, но думает, что в России её будут продавать.

«На самом деле Путин убеждён, что, пусть даже численность его населения сокращается, пусть даже его экономика не столь сильна, раз он обладает практически диктаторской властью и выделяет много денег на модернизацию своего военного аппарата, он может сеять раздор в тех местах, которые хочет ослабить», — приводит издание слова Клинтона.

Бывший президент также посетовал, что его очень беспокоит ситуация в Сирии, и раскритиковал те страны, которые отказались принимать сирийских беженцев. Он высказал восхищение канцлером Меркель, которая взяла на себя риск принять сирийцев, хотя в Германии десятилетиями бушевали споры по поводу иммигрантов из Турции.

Кроме того, Клинтон признался, что немногое может стать источником его гнева, но вот «когда Россия осуществляет вмешательство в американские выборы», это приводит его в ярость. Среди других проблем, которые вызывают гнев Билла Клинтона, значится нежелание нынешнего американского правительства обращать внимание на изменение климата, а также на наркотрафик, который по-прежнему не удалось победить, приводит его слова Le Parisien.