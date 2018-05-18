Times: в британской военной разведке строят планы своих кибератак — новые угрозы обязывают

Британцы столкнулись с возрастающим количеством угроз, которые ранжируются от кибератак до химического оружия и передовых ракет, заявил глава военной разведки страны маршал Филип Осборн. В таких условиях Лондон должен вести себя «более агрессивно» и быть готовым «пойти на риск», а значит, если потребуется, осуществить свою кибератаку или информационную кампанию, считает маршал.

Во время своего выступления в Королевском Объединённом институте оборонных исследований глава военной разведки Великобритании маршал Филип Осборн предупредил, что в случае «полномасштабной кибератаки» компьютерные системы страны могут «полететь» всего за несколько минут или часов. По словам маршала, также растёт угроза применения против англичан «очень сложного» химического оружия и передовых ракет, пишет The Times.

Осборн уверен, что в таких условиях, чтобы успешно противостоять этому ряду новых угроз, Великобритания должна быть «намного более агрессивной и готовой пойти на риск». А значит, в определённых случаях Лондон должен суметь осуществить собственную кибератаку.

Угрозы от других государств, таких как Россия, «приобрели более критический характер», а мир стал «более опасным, нестабильным и непредсказуемым», подчеркнул глава британской разведки. Война сегодня имеет много измерений, включая и нетрадиционные, вроде компьютерных взломов, политических покушений и операций в соцсетях по влиянию на общественное мнение, поэтому некоторые атаки становится всё труднее распознать, как и найти их организаторов.

Осборн напомнил своей аудитории о попытке отравления россиянина Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в которой британские власти обвиняют Москву. Отсюда как раз маршал и прослеживает угрозу применения новых видов химического оружия. А ракеты, над которыми работают та же Россия, Иран и Северная Корея, могут повредить критическую инфраструктуру государственного значения и воспрепятствовать развёртыванию вооружённых сил страны.

Великобритания должна осознавать перечисленные угрозы и уметь им противостоять, в том числе осуществляя и собственные кибератаки и операции в информационной сфере, настаивает Осборн. Это не значит, что Лондону нужно развернуть кампанию по дезинформации «в духе России». Однако если страна не изменит свою тактику, «в противостоянии сегодня и завтра» она рискует потерпеть поражение.