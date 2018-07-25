AT: Трамп ударил «твитом массового разрушения» по евразийскому единству Ирана, России и Китая

Главная цель США в отношении Тегерана — смена режима. Однако своим недавним твитом, в котором Дональд Трамп угрожал Ирану тяжёлыми последствиями в случае конфликта, президент не просто попытался запугать противника. По мнению обозревателя Asia Times Пепе Эскобара, стратегия США идёт дальше и нацелена, главным образом, на Китай, который можно будет ослабить, переманив к себе Россию и дестабилизировав Иран.

Недавно Дональд Трамп пустил в ход «твит массового разрушения», пообещав Ирану в ответ на его угрозы самые тяжёлые последствия. Конечно, одной из главных целей США является смена режима в Тегеране, но, может быть, за действиями американского лидера стоит что-то ещё, рассуждает обозреватель Asia Times Пепе Эскобар.

Автор предлагает вспомнить, с чего у администрации президента и Ирана всё начиналось. После того как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Тегераном, Вашингтон, по сути, объявил Ирану «экономическую войну», задавшись целью с помощью давления на европейских партнёров выдавить соперника с нефтяного рынка. В свою очередь, на случай если Европа уступит под нажимом Вашингтона и прекратит закупки у Тегерана, Иран пригрозил блокировать поставки всей ближневосточной нефти через Ормузский пролив. Затем президент Хасан Роухани предупредил, что США не стоит «играть с хвостом льва». Эскобар подчёркивает: иранский лидер не угрожал Америке напрямую и, напротив, предлагал ей мир. Но при этом Роухани отметил, что война с Ираном может стать «матерью всех войн».

Очевидно, Тегеран не в восторге от поведения Америки, начиная с того, как Вашингтон спустил на тормозах многостороннее соглашение, поддерживаемое ООН, и заканчивания высказываниями госсекретаря Майка Помпео, которого вдруг озаботил «долгое время остававшийся незамеченным голос иранского народа».

Как прокомментировал профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди, в Иране «ненавидят Трампа», и в последнее время все политические партии и фракции сильно сплотились — в стране очень хорошо восприняли последние заявления Роухани о США. Местные политики, кажется, признают, что вести переговоры с Америкой бесполезно.

На этом фоне американские эксперты наперебой рассказывают о том, что у Ирана теперь есть лишь два варианта: капитуляция или крах режима. Однако, по мнению Пепе Эскобара, любой, кто утверждает, что Тегеран сдастся, демонстрирует «тотальное непонимание» антиамериканских настроений, царящих среди иранского народа, даже когда им грозят непростые, с точки зрения экономики, времена. А те, кто ждёт смены режима, просто бездумно повторяют линию Вашингтона и пытаются выдавать желаемое за действительное.

«Американских неоконсерваторов, которые подарили миру провальную, многомиллиардную войну в Ираке, следовало бы закопать поглубже, да не на шесть футов, а на все шесть миль. Но нет, совсем как «Ходячие мертвецы», они никогда не сдаются», — возмущается аналитик. Впрочем, есть кому порадоваться и на востоке — например, Саудовской Аравии, ОАЭ и Израилю. Лидеры этих стран, по всей видимости, забыли, как глава МОССАДа Меир Даган говорил, что военное нападение на Иран — «глупейшая вещь», которую ему когда-либо доводилось слышать.

Конечно, существует вероятность, что трамповские выпады в сторону Ирана были попыткой отвлечь американцев от «предательства» в Хельсинки. Это хорошее объяснение, учитывая, что перед предстоящими выборами президенту стоит выдерживать жёсткую линию и сохранять поддержку за республиканцами. «Называйте это блестящим стратегическим манёвром Трампа. Или Путина?» — пишет Эскобар.

Если возвращаться к реальным перспективам, перекрытие Ормузского пролива может привести к краху мировой экономики. И даже без полномасштабных военных действий, которые всё-таки могут развернуться в регионе, почувствовав лишь одну реальную угрозу, ни одна страховая компания не даст страховку ни одному танкеру, направляющемуся через пролив. И ни один танкер не поедет без страховки.

В условиях такой напряжённости непременно подскочат цены на нефть, что хорошо и для России, и для Ирана, которые, судя по всему, координируют усилия на политической арене. Не стоит забывать и о Китае. «Эксперты», утверждающие, что Иран становится пешкой России и Китая, безнадёжно близоруки. Россия, Китай и Иран уже состоят в прочном союзе», — уверен Пепе Эскобар.

Ещё одна цель Трампа во всей истории с Тегераном — подпортить планы Пекина с Новым шёлковым путём, который как раз пролегает через Иран. Потому что основной «враг» — это всё-таки Китай. Но чтобы вести политику в стиле «разделяй и властвуй», необходимо «приманить» Россию ближе и, конечно, дестабилизировать Иран.