WE: Россия, Иран, Китай и Пакистан мешают ИГ проникать в Афганистан — но это не вполне устраивает США

Главы российской, иранской, китайской и пакистанской разведок провели встречу в Пакистане, посвящённую теме пресечения просачивания на территорию Афганистана боевиков ИГ, пишет The Washington Examiner. Как отмечает издание, хотя подобные инициативы соответствуют американским интересам, многие аналитики считают участие России, Ирана и Пакистана в делах региона потенциально «опасным».

Главы четырёх спецслужб прибыли в Пакистан, чтобы обсудить появление в Афганистане боевиков Исламского государства*, пишет The Washington Examiner со ссылкой на слова российского чиновника.

По словам руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергея Иванова, стороны обсудили опасности, вызванные наращиванием сил ИГ на территории Афганистана. В переговорах приняли участие глава СВР Сергей Нарышкин, а также китайские и иранские чиновники.

Эти переговоры прошли на фоне заявлений российских дипломатов о том, что США поддерживают ИГ в Афганистане. Подобные высказывания прозвучали вскоре после того, как в Шанхайской организации сотрудничества намекнули, что ШОС может начать играть в этой стране более значительную роль.

«Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам», — добавил Иванов.

Подобные итоги встречи, как замечает The Washington Examiner, соответствуют американским интересам в Афганистане. Тем не менее это не мешает американским дипломатам говорить о том, что присутствие Ирана, России и Пакистана в регионе может представлять «опасность».

«Россия совсем не помогает… Иран совсем не помогает, — отметила по этому поводу постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. — Такие высказывания мы слышим, когда находимся в Афганистане, и мы слышим их от военных лидеров. Они говорят о тех... у кого есть деньги и возможности для помощи, но вместо этого они на самом деле поддерживают сети террористов, которые убивают невинных людей».

«Несмотря на по-настоящему губительную (для террористов. — ИноТВ) военную кампанию, осуществляемую в основном американскими силами, но также при сильной поддержке афганских сил, за последние пару лет ИГ стало сильнее», — сообщил изданию один чиновник из Госдепартамента.

Чиновники спецслужб встретились спустя несколько дней после того, как госсекретарь США Майк Помпео совершил неожиданный визит в Афганистан, во время которого тот положительно оценил недавно заключённое перемирие, назвав его доказательством того, что мир между центральным правительством и «Талибаном»** возможен.

Американские чиновники и аналитики считают, однако, что попыткам миротворчества мешает — в особенности в последнее время — «российская и иранская поддержка» талибов. Вполне возможно, полагает газета, что встреча в Пакистане была посвящена в том числе и переговорам об активизации этих операций.

«Боюсь, что Пакистан и Иран могут попытаться убедить Россию и Китай принять сторону того, что те считают «меньшим из двух зол», — отметил сотрудник Фонда защиты демократий Бенам Бен Талеблу.

«Пакистанцы и иранцы могут сказать: «Вот рабочая сеть, вот так мы поставляем оружие, вот так мы нейтрализуем продвижение ИГ, не давая в то же время центральному правительству окрепнуть и поддерживая страну в раздробленном и нестабильном состоянии, чтобы… США оказались втянуты в войну, которая обойдётся им в пару триллионов и не принесёт никакой материальной пользы», — подытожил эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.