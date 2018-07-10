Das Erste: эксперты бундестага проверили законность военных действий США и России в Сирии

Научная служба бундестага провела экспертизу правовой обоснованности военного вмешательства США и России в Сирии, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Эксперты установили, что действия России допустимы, так как осуществляются по приглашению правительства президента Асада, в то время как законность операций коалиции США — в том числе при участии бундесвера — сомнительна, а вооружение и обучение сирийских мятежников нарушает запрет применения силы.

Научная служба бундестага проанализировала военные действия США и России в Сирии и раскритиковала в своём отчёте операции американской коалиции, в том числе проводившиеся при участии бундесвера, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Миллионы людей в Сирии стали беженцами, сотни тысяч погибли. Все стороны участвуют в этом кровавом конфликте по разным причинам и по своим мотивам, отмечает корреспондент телеканала Кристиан Тильс. Среди участников оказались вооружённые силы президента Башара Асада, которые поддержала Россия. Собственную коалицию для борьбы с «Исламским государством»* создали США — в неё также вошла Германия. Турция действует на севере Сирии, Иран и «Хезболла» преследуют собственные цели в стране, и именно поэтому израильская авиация то и дело наносит удары по их позициям. Но на каком правовом основании осуществляются все эти операции в Сирии?

По запросу депутата Левой партии Александра Ноя Научная служба бундестага исследовала этот вопрос на примере США и России и составила свою экспертизу. Её результаты вскрыли дилемму, подчёркивает немецкий корреспондент.

Юристы пришли к выводу, что «российское присутствие в Сирии допустимо, с точки зрения международного права», потому что российские военные операции основаны на «недвусмысленном разрешении сирийского правительства». Таким образом, в данном случае речь идёт о вмешательстве, осуществлённом по приглашению сирийской стороны.

Впрочем, как отмечает Das Erste, это ни в коей мере не позволяет судить о законности действий самого Башара Асада, которого обвиняют в тяжёлых нарушениях международного права и химических атаках против собственного населения. На это обратил внимание и Александр Ной, по запросу которого проводилась экспертиза. Он заявил, что в отчёте ничего не сказано ни о целесообразности военного вмешательства, ни по поводу возможных жертв среди мирного населения.

Сложнее дело обстоит с правовым обоснованием действий американских войск в Сирии, посчитали эксперты немецкого бундесвера. Само по себе вооружение и обучение групп сирийских мятежников со стороны США представляет собой нарушение запрета на применение силы. Таким образом, с юридической точки зрения, поддержка повстанцев незаконна, в то время как сотрудничество с местными властями с правовой стороны позволительно.

Также, по мнению некоторых экспертов, разрешено вмешательство для борьбы против боевиков ИГ — но только в том случае, если Сирия сама не может или не в состоянии сдержать террористов. В этом смысле США ссылаются в ООН на расширенное право на самооборону. Однако из-за того, что Сирия сама ведёт военные действия против ИГ, эта позиция представляется спорной, с точки зрения международного права, сообщается на сайте Das Erste. Кроме того, с тех пор как ИГ потеряло значительную часть своего территориального господства в Сирии, обосновывать военные действия с помощью отсылки к праву на самооборону всё сложнее, говорится в экспертизе правоведов бундестага.

Как отмечает немецкий телеканал, всё это может иметь последствия и для правового обоснования участия бундесвера в военных действиях в Сирии в составе коалиции под руководством США. Депутат Левой партии Ной, во всяком случае, уверен, что вся антитеррористическая коалиция США «ходит по более чем тонкому льду». Он требует, чтобы немецкое правительство «оставило свои непомерные фантазии по поводу интерпретации международного права, и Германия, наконец, снова вернулась на тропу кодифицированного международного права», сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.