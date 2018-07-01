Das Erste: символичная победа Асада — очаг протестов возвращается под контроль Дамаска

Президент Сирии Башар Асад приближается к важной символичной победе, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Правительственная армия шаг за шагом отвоёвывает территории провинции Дараа на юге страны — именно там в 2011 году начинались протесты против сирийского лидера, которые впоследствии переросли в кровопролитную гражданскую войну, охватившую всю страну.

Сирийский президент Башар Асад, по-видимому, приближается к важной победе, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Его войска продвигаются всё дальше на юг страны, шаг за шагом отвоёвывая территории в провинции Дараа — той самой, где в 2011 году начинались протесты против Асада.

После интенсивного сирийско-российского наступления на позиции мятежников на юге Сирии повстанцы оставили многие города и сдали их правительственным войскам, сообщается в статье. По данным сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, не менее восьми населённых пунктов на севере и востоке провинции Дараа признали соответствующее соглашение, которое было достигнуто при участии местных политиков и поддерживающей сирийское правительство России.

Таким образом, под контролем правительства оказывается свыше половины территории провинции, тогда как на момент начала развития конфликта подконтрольная сирийскому правительству территория в регионе составляла лишь 30%.

По условиям соглашения, те повстанцы, которые хотят остаться в провинции, должны сдать оружие. Другие боевики, а также мирные жители, которые не пожелают оставаться, будут вывезены из этой местности в составе конвоя. Аналогичные соглашения были заключены с повстанцами и в других местностях в Сирии.

Как отмечает немецкий телеканал, провинция Дараа относится к числу последних областей в стране, находящихся под контролем мятежников, и её отвоевание станет для президента Башара Асада важной символичной победой. Именно в этой провинции в марте 2011 года зародились протестные выступления против сирийского лидера, которые развились до конфликта, охватившего всю страну и унёсшего жизни свыше 350 тыс. человек, уверяет издание.

Россия как союзник правительства, а также США и Иордания год назад договорились о создании зоны деэскалации в регионе. Тем не менее, армия и поддерживающие её ополченцы при поддержке российских военных самолётов начали наступление 19 июня, утверждает немецкий телеканал. С понедельника они пытаются отрезать сообщение между Иорданией и частично контролируемым мятежниками городом Дараа.

По данным сирийского центра мониторинга, ссылающегося на показания активистов с места событий, во время авиаударов в Дараа в субботу погибло 15 мирных жителей, а общее число погибших с начала наступления составило 115 человек. Однако, как отмечается на сайте Das Erste, эти данные невозможно проверить при помощи независимых источников.

По информации ООН, с начала наступления 66 тыс. человек бежали из провинции в направлении Иордании, которая, впрочем, закрыла свою границу. По версии ООН, в маленькой Иордании уже укрылись 650 тыс. сирийских беженцев, однако местное правительство больше полагается на неофициальную цифру в 1,3 млн сирийцев, прибывших в страну с 2001 года.