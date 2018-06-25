Американская писательница: США должны заплатить за «освобождение» Ракки

При бомбёжках сирийской Ракки американская коалиция не считалась с многочисленными потерями среди мирного населения и уничтожением самого города, утверждает в своей статье для The Guardian писательница Молли Крабаппл. По её мнению, Вашингтон должен загладить свою вину перед местными жителями, восстановив разрушенные дома и выплатив компенсации семьям погибших.

В начале месяца Amnesty International опубликовала доклад, который доказывает, что во время последнего наступления на позиции «Исламского государства»* в Ракке возглавляемая США коалиция совершала военные преступления. Чтение этого документа приводит в ужас, пишет на страницах The Guardian американская писательница Молли Крабаппл.

«39 членов единственной семьи убиты. Отец, слушающий мольбы своих погребённых под обломками детей, которые медленно умирали от жажды. Город уничтожен. Сотни, возможно, тысячи мирных жителей погибли, а не 21 человек, о чём так насмешливо утверждают американские военные», — отмечает автор статьи.

Её совсем не удивляет, что СМИ США практически оставили эту историю без внимания. Даже большинство американских антивоенных движений предпочли игнорировать жертвы, к которым привела борьба коалиции с исламистами.

«Когда-то ИГ преследовало американцев в кошмарах. «Разбомбите ИГ», — потребовали они. Теперь Америка двигается дальше, особо не заботясь о руинах, которые остались после этих бомбёжек», — подчёркивает Крабаппл.

По её словам, в течение трёх лет она писала книгу совместно с Марваном Хишамом, журналистом из Ракки. Он рисковал своей жизнью, тайно ведя репортажи из оккупированного исламистами города. В 2014 году сириец сообщил в Twitter, что проамериканская коалиция начала авиаудары — за 20 минут до того, как о кампании официально объявил Пентагон.

«До 2016 года, когда он наконец-то бежал из города, Марван жил под бомбами коалиции. Эти бомбы, как и те, что сбрасывала Россия и сирийский режим, сравняли все окрестности с землёй», — настаивает Крабаппл.

Всего через несколько дней после начала кампании она унесла жизнь первого мирного жителя — молодого охранника по имени Исмаил, тело которого Марван помогал вытащить из-под завала. В течение следующих медленно тянувшихся месяцев американские бомбы превратили Ракку в пустошь разрушенных зданий и уничтоженных тел, а журналист наблюдал, «как страстное желание его соседей избавиться от ИГ сменяется ужасом».

В то время едва ли кто-то за пределами Сирии интересовался, что американские бомбы сделали с Раккой. ИГ совершило такие чудовищные преступления и так широко освещалось СМИ, что любое действие против этой группировки казалось оправданным, несмотря на потери среди гражданского населения, считает автор статьи.

По данным правозащитников, только за последние четыре месяца наступления на Ракку погибло 1400 — 2000 мирных жителей, а сам город был уничтожен на 90%. США не принесли извинений за эти смерти, обращает внимание Крабаппл.

«На этих мирных жителей потратили меньше дыхания, чем на тех 62 сирийских военнослужащих, которых США случайно разбомбили в сентябре 2016-го в Дейр эз-Зоре. В тот раз американские власти выразили сожаление. Ведь эти солдаты сражались за армию, которая поддерживает Россию, а одна сверхдержава должна вести себя деликатно с другой. У обездоленной Ракки нет таких союзников», — рассуждает автор статьи.

Журналисты, которые посещают Ракку сегодня, встречает разрушенный город, трупный запах и оставленные ИГ мины, которые каждые пару дней уносят жизни нескольких человек. Местным властям не хватает денег и тяжёлой техники.

В марте администрация Трампа заморозила выплату $200 млн для стабилизации регионов, ранее находившихся под контролем ИГ. В Ракке нет ни электричества, ни водоснабжения. Самая популярная работа — расчистка завалов. Этим опасным делом занимаются даже дети. Хотя местные жители оформили сотни заявлений о гражданских потерях, центральное командование американской армии отвергло практически их все.

«Официальный представитель коалиции полковник Шон Райан назвал доклад Amnesty «абсолютно не соответствующим действительности», но официальные отрицания не смогут скрыть правды. США обещали кампанию по уничтожению ИГ и в процессе уничтожили Ракку. Теперь они должны заплатить за восстановление разбомблённого ими города и выплатить репарации семьям убитых ими тысяч мирных жителей. Что-либо меньшее будет означать, что «освобождение» Ракки — ещё одно предательство, на которое мир обрёк Сирию», — заключает Молли Крабаппл.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

