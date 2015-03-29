Глава МИД Польши: Трамп осознает, что Россия для США не союзник Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский признаёт, что грядущие военные учения России и Белоруссии его страну несколько настораживают, но он уверен, что в случае нападения за них заступится НАТО. Тем более, как он признался в интервью i24news, послушав высказывания нового американского вице-президента Майка Пенса, он понял, что США при Трампе в итоге придут к классическому пониманию внешней политики, присущему республиканцам, в рамках которого Россия считается геополитическим соперником. 6 марта 2017 i24news

i24news: Москва и Вашингтон договорились о координации в небе над Сирией На видеоконференции чиновники военных ведомств России и США договорились об улучшении координации действий в воздушном пространстве Сирии, сообщает i24news. Повод задуматься о координации дали обвинения США в адрес России в нанесении авиаударов по подготовленным международной коалицией боевикам оппозиции на гарнизоне Эт-Танф. 19 июня 2016 i24news