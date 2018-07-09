N-TV: сирийская армия отразила ракетный удар Израиля в районе Пальмиры

Израиль нанёс ракетный удар по сирийской базе Т4 недалеко от Пальмиры, однако ракеты были сбиты сирийской армией, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Целью атаки стали подразделения Ирана и «Хезболлы», в которых Израиль усматривает угрозу своей безопасности.

Сирийская армия сбила большое количество израильских ракет, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. По данным издания, удар был нацелен на важную военную базу в районе Хомса в центральной Сирии.

Сирийское государственное новостное агентство сообщало, что ракеты должны были поразить сирийский военный аэродром Т4, но были сбиты раньше, чем достигли цели. Вслед за этим остальные военные самолёты покинули сирийское воздушное пространство. Как отмечает издание, официальный представитель армии Израиля отказался комментировать эти сведения.

На базе Т4 располагаются в том числе вооружённые силы иранской Революционной гвардии и её союзников, которые с начала восстания в 2011 году сражаются на стороне сирийского президента Башара Асада. Глава сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, основной офис которого находится в Великобритании, подтвердил, что база в районе Пальмиры подверглась ракетному обстрелу, предположительно, со стороны Израиля. По его мнению, целью атаки были иранские силовики на аэродроме. Кроме того, там же базируются и подразделения ливанской «Хезболлы».

Как напоминает немецкий телеканал N-TV, прежде израильская армия неоднократно атаковала расположенные в Сирии иранские формирования или базы таких состоящих в союзе с Ираном групп, как «Хезболла».

Израиль со своей стороны предостерегает от увеличения иранского военного присутствия в соседней Сирии и видит в нём угрозу для собственной безопасности. В связи с нестабильным положением в пограничных районах Сирии израильская армия недавно разместила новые войска на Голанских высотах, которые Израиль завоевал в 1967 году, а после аннексировал, сообщает N-TV.