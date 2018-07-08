Jüdische Rundschau объяснила, почему Израиль остаётся в стороне от антироссийской кампании Запада

В отличие от большинства стран Запада, Израиль отказывается вступать в политический конфликт с Россией, воздерживается от санкций и уже несколько лет сохраняет нейтралитет наподобие Финляндии в эпоху холодной войны, пишет Jüdische Rundschau. Кроме того, Израиль считает, что конфликт между Москвой и Киевом — это «славянская семейная ссора», а не «столкновение между свободой и деспотизмом», и она не касается международного сообщества, отмечает издание.
После введения американских и европейских санкций против России в связи с «аннексией Крыма» в 2014 году Вашингтон ожидал от Израиля, что он присоединится к «антироссийской кампании», пишет журналист Jüdische Rundschau Амотц Аза-Эль. Однако Израиль отказался это делать и решил сохранить нейтралитет в украинском конфликте.
Израильское стремление к нейтралитету началось ещё 10 лет назад, во время конфликта между Россией и Грузией летом 2008 года, когда правительство Ольмерта отказалось осудить «российское вторжение». Аналогичным образом Израиль не присоединился к высылке российских дипломатов в связи с обвинением Москвы в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Таким образом, Израиль позиционирует себя неким подобием Финляндии в эпоху холодной войны, отмечает автор.
Главная причина, по которой Израиль ведёт себя нейтрально в конфликте между Россий и Западом, заключается в обстоятельствах войн на Ближнем Востоке. Вмешательство Москвы в сирийский конфликт в ходе последних лет сделало израильскую политику «ещё более приемлемой, необходимой и успешной», подчёркивает Аза-Эль. Отношения Кремля с Израилем настолько укрепились, что Нетаньяху и Путин совместно приняли участие на Красной площади 9 мая, за несколько часов до того как израильские ВВС нанесли мощные авиаудары по иранским целям в Сирии. «Все поняли зашифрованное послание: Россия была проинформирована об израильской атаке и не противилась ей», — утверждает автор.
Израиль считает, что происходящее между Россией и Украиной не касается международного сообщества. В свою очередь, Вашингтон ошибочно проинтерпретировал эту «славянскую семейную ссору» как «столкновение между свободой и деспотизмом».«Но это не так. Политика Украины не чище, чем политика России, и украинские границы действительно игнорируют исторические и этнические разграничения», — пишет Аза-Эль.
«Европа боится России, независимо от того, какой идеологии придерживаются её правители. Этот страх правомерен, однако не оправдывает отношение к России как к реинкарнации СССР. Герой Путина — это Пётр Великий, а не Ленин. Да, Путин хочет имперской России, однако он не планирует бороться с идеями Запада и завоёвывать мир», — резюмирует автор Jüdische Rundschau.
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