Der Standard: в ООН Австрия чаще соглашается с Россией, чем с Израилем и США

В рамках ООН по многим вопросам ближневосточной политики Австрия чаще соглашается с Россией, чем с Израилем и США, пишет Der Standard. Только в 5% из 580 случаев позиция Вены совпадала с точкой зрения Иерусалима, и в 8% — с Вашингтоном. При этом с мнением России она совпадала в 3/4 случаев, отмечает австрийское издание.

В силу причастности многих из её граждан к холокосту Австрия несёт перед Израилем особую историческую ответственность, пишет Der Standard. Канцлер Себастьян Курц подчеркнул это во время своего визита в Израиль, добавив, что поддержка ближневосточного государства входит в «национальные интересы» его страны.

Но есть факты, которые противоречат его заявлениям, отмечает издание. В частности то обстоятельство, что израильское правительство и представители австрийской власти от партии свободы так и не установили контакт на политическом уровне. Ещё ярче о ситуации в отношениях двух государств свидетельствует тот факт, что в последние годы в рамках ООН Вена проводила довольно таки антиизраильский курс, подчёркивает автор статьи.

Издание представляет график с собранной с 1990 года статистикой по голосованиям в Генеральной ассамблее, которые касались ближневосточных конфликтов. Позиции двух стран совпали только в 5% из 580 случаев, то есть в одном из 20, отмечает Der Standard. Такие сильные расхождения обнаружились у Австрии только с двумя другими странами: США и Ираном.

При этом в 3/4 случаев Вена голосовала также как и Китай, Венесуэла и Россия. А в случае с европейскими партнёрами, Германией и Великобританией всегда царило единогласие. Стоит отметить, что во время голосований по вопросам ближневосточной политики США и Израиль не редко оставались в одиночестве. Также справедливо замечание, что зачастую голосования не имели никаких реальных политических последствий, а носили скорее символический характер. Но всё же они служат хорошим индикатором тому, что в рамках ООН внешнеполитический курс Австрии в отношении Израиля не такой дружелюбный, как тон канцлера в ходе государственного визита.

