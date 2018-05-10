El País: в решении сирийского вопроса Россия ищет баланс между Израилем и Ираном

В настоящий момент Москва оказалась в сложной ситуации, пытаясь совмещать хорошие отношения и с Израилем, и с Ираном, пишет El País. При этом издание отмечает, что в России возлагают надежды на контакты с Израилем с целью решения сирийского вопроса.

Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили «острую» ситуацию на Ближнем Востоке на фоне объявления о выходе США из ядерной сделки с Ираном, сообщает El País.

Издание отмечает, что во время переговоров Путин заметил, что Россию и Израиль объединяет многое, например «отношение к нацизму и фашизму». Кроме того, президент выразил надежду на то, что лидерам обеих стран удастся не только обсудить ситуацию в регионе, но и найти пути её решения.

Однако в настоящий момент «Москва оказалась в достаточно сложной ситуации, так как лидер Кремля пытается совмещать хорошие отношения и с Израилем, и с Ираном», — полагает автор статьи.

При этом отмечается, что России важно поддерживать отношения с обеими странами. Так, Израиль является «родиной» пророссийского лобби, уходящего корнями глубоко в СССР, а Иран играет важную для Москвы роль в поиске новых региональных союзов, а также в попытках проведения переговоров между региональными игроками в сирийском конфликте.

По мнению автора, подобная задача является достаточно трудной для России. В первую очередь это связано с тем, что Москва поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, а Израиль, в свою очередь, опасается возможного использования Ираном сирийской территории для нападения и считает подозрительной поддержку России.

При этом Нетаньяху подчеркнул важность совместного поиска «ответственного и разумного» решения существующих в регионе угроз.

«В это тяжело поверить, но через 73 года после холокоста у нас на Ближнем Востоке есть страна Иран, которая в открытую призывает к уничтожению Израиля», — приводит издание слова Нетаньяху. Лидер Израиля подчеркнул, что, как только появляется «подобного рода идеология, нужно вовремя дать ей отпор».

Испанская газета напоминает, что в рамках визита Нетаньяху в Москву лидеры обеих стран посетили парад по случаю празднования Дня Победы на Красной площади, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Незадолго до встречи с премьер-министром Израиля Путин обсудил ситуацию, сложившуюся после объявления США о выходе из сделки по иранской ядерной программе с Советом безопасности России. Испанская газета отмечает, что участники заседания выразили «глубокую обеспокоенность» ситуацией.

El País отмечает, что в России разочарованы решением США покинуть сделку с Ираном и поддерживают контакты со всеми заинтересованными странами. Так, на 10 мая запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его немецкого коллеги. При этом сама Россия выходить из ядерной сделки не намерена.