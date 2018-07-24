Никки Хейли: мы никогда не будем доверять России и Путину

В интервью телеканалу CBN постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не доверяют России и Владимиру Путину, и заверила, что две страны никогда не станут друзьями. При этом, как отмечает издание, Хейли не отрицает необходимости диалога с Россией и защищает право президента США встречаться с мировыми лидерами за закрытыми дверями.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу CBN, что Соединённые Штаты никогда не будут доверять России и Владимиру Путину: «Мы не доверяем России, не доверяем Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт», — утверждает Хейли.

Тем не менее, как отмечает CBN, постпред США признаёт необходимость установления диалога с Россией. По её словам, президенту США необходимо проводить саммиты как с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, так и с Владимиром Путиным: «Вы не сможете ничего добиться, если не будете проводить такие беседы», — считает Хейли.

Как напоминает издание, Дональд Трамп подвергся жёсткой критике в США за то, что большая часть беседы с российским лидером проходила за закрытыми дверями. Однако, по мнению Хейли, всё дело в особом стиле президента. В том же формате проходили встречи Трампа с лидерами КНДР и Китая. «Он всегда думал о создании этой особой атмосферы разговора между двумя людьми, он чувствует, что ему нужно делать это лицом к лицу», — объясняет дипломат. При этом, по словам Хейли, на следующих встречах Путина и Трампа будут присутствовать другие участники, в частности, члены рабочих групп.

Постпред США при ООН опровергла домыслы о том, что президент Трамп не прислушивается к собственным советникам. По её утверждению, глава Белого дома всегда внимательно выслушивает и обсуждает полученную информацию, независимо от своего отношения к ней.

В интервью телеканалу Хейли также прояснила позицию Белого дома в отношении Ирана, который, по её убеждению, запугивает европейцев и других союзников США своей агрессивной риторикой. «Президент дал им понять: не нужно разбрасываться угрозами в адрес США, потому что мы очень серьёзно относимся к каждой такой угрозе, и вам же будет хуже, если мы начнём на них отвечать. Если хотите сесть за стол переговоров и поработать над новым соглашением, мы будем разговаривать. Но угрожать нам с целью добиться этого вы не будете».

Кроме того, постпред при ООН подтвердила намерение США добиваться полного ядерного разоружения Северной Кореи. По словам дипломата, никаких послаблений со стороны Соединённых Штатов не будет до тех пор, пока этот процесс не будет завершён. «Я думаю, что Северная Корея понимает посыл. Им просто не нравится его слышать», — уверена Хейли.