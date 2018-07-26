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NBC: визит Путина в Белый дом отложен до окончания «охоты на ведьм» против Трампа

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Советник президента США Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится не ранее 2019 года, сообщает NBC. Причиной этому, как отметил Болтон, является «охота на ведьм» спецпрокурора Роберта Мюллера.
NBC: визит Путина в Белый дом отложен до окончания «охоты на ведьм» против Трампа
Reuters
Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что любая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет отложена до 2019 года из-за «охоты на ведьм» спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает NBC.
 
«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как «охота на ведьм» завершится, поэтому мы согласились, что это будет после 1 января следующего года», — отметил Болтон.
 
Роберт Мюллер в свою очередь не предоставил никакой информации о том, когда подойдёт к концу его расследование о вмешательстве России в американские выборы и о возможном сговоре команды Трампа с Россией, пишет NBC.
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источник
NBC США Северная Америка
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