NBC: визит Путина в Белый дом отложен до окончания «охоты на ведьм» против Трампа

Советник президента США Джон Болтон заявил, что встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится не ранее 2019 года, сообщает NBC. Причиной этому, как отметил Болтон, является «охота на ведьм» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что любая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет отложена до 2019 года из-за «охоты на ведьм» спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает NBC.

«Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как «охота на ведьм» завершится, поэтому мы согласились, что это будет после 1 января следующего года», — отметил Болтон.

Роберт Мюллер в свою очередь не предоставил никакой информации о том, когда подойдёт к концу его расследование о вмешательстве России в американские выборы и о возможном сговоре команды Трампа с Россией, пишет NBC.