Financial Times: момент «сладкой мести» для Путина

После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки «внешнеполитический истеблишмент Вашингтона испытал множество эмоций: недоверие, страх и гнев». Но самая главная из них — «глубокое чувство унижения» от того, что президент США «опозорился на международной арене», а президент России «смотрел на это, ухмыляясь», пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. По его мнению, для Путина сейчас настал «момент сладкой мести».

После саммита Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки «внешнеполитический истеблишмент Вашингтона испытал множество эмоций: недоверие, страх и гнев». Но самая главная из них — «глубокое чувство унижения» от того, что президент США «опозорился на международной арене», а президент России «смотрел на это, ухмыляясь», пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Владимиру Путину очень нравится ставить в США в неловкое положение. Российский президент верит в то, что Запад сознательно «ослаблял и унижал» Россию на протяжении десятилетий. Для США теперь «наступило время расплаты».

В США, как и в Великобритании, Россию считают «агрессивным государством, которое аннексировало Крым и ведёт необъявленную войну на востоке Украины». Российский ответ заключается в том, что западные союзники совершили «более серьёзные акты агрессии» в Ираке и Ливии и прямо угрожали России, расширив НАТО до её границ, пишет Рахман.

На обвинения в том, что Россия подорвала американскую демократию, Путин, отрицая это, ответил, что США давно пытались подорвать российскую политическую систему. Российский президент не смог забыть явную поддержку Хиллари Клинтон митингов в Москве в 2011-2012 годах и именно из-за этого стал вести борьбу против кандидата в президенты от Демократической партии на выборах в 2016 году в США.

Обозреватель утверждает, что Россия никогда не признаётся во лжи. Линия обороны Путина состоит из двух частей: во-первых, «Запад тоже врёт», а во-вторых — Россия «находится под осадой», и поэтому «уловки и враньё — это необходимый защитный механизм».

В этом смысле официальная линия России «одновременно является абсолютно циничной и совершенно искренней». Российское правительство распространяет ложь о своём поведении и о мире.

Россия искренне полагает, что эта ложь — как часть более широкой кампании против нечестности и агрессии Запада — вполне оправдана.

Из той же «смеси цинизма и искренности» состоит и поведение российских чиновников. Взглянув на Путина и приближённых к нему, становится понятно, что у них «абсолютно корыстные мотивы», считает обозреватель Financial Times.

«Я также считаю, что Россия осуществила насильственное вмешательство в Украину, сбила гражданский самолёт, а затем отравила людей в Великобритании, из-за чего против неё были введены экономические санкции», — пишет Гидеон Рахман. По мнению русских, введение экономических санкций является «ещё одним доказательством укоренившейся русофобии на западе».

Сегодня у американской демократической системы «большие неприятности», а президент США тем временем «обращается с Россией как с равной сверхдержавой».

Для Путина это «момент сладкой мести». Для американских либералов это должно быть поводом для размышлений. «Многое из того, что пошло не так в России Путина, проистекает из неспособности российского президента справиться с внутренними проблемами, вместо этого он пытается обвинить во всех бедах страны Запад», — пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. Теперь у американских либералов возникает желание обвинить Россию «в их кошмаре под названием «Дональд Трамп». Но реальные проблемы в обеих странах «заключаются во внутренней политике этих стран».