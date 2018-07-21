Luzerner Zeitung: саммит в Хельсинки принёс в Восточную Европу политическую непогоду

После саммита в Хельсинки политический климат в Восточной Европе значительно ухудшился, сообщает Luzerner Zeitung. Многие усомнились в гарантиях безопасности НАТО. Из-за «стремления России к экспансии» Балтике и Балканам угрожает опасность, считает автор статьи Рудольф Грубер.

После выступления американского президента Дональда Трампа на саммите в Хельсинки «политический климат в Восточной Европе значительно ухудшился», пишет Luzerner Zeitung. От Балтики до Балкан люди задаются одним вопросом: «Чего стоят гарантии безопасности НАТО?» Польша, Чехия, Венгрия и Словакия не уверены, что членство в альянсе защитит их от «экспансионных устремлений» России, ведь глава Белого дома ставит под сомнение пункт о коллективной защите.

В силу исторических причин Польша враждебнее всего относится к России и полностью доверяет США, объясняет автор статьи Рудольф Грубер. Главы же правительств Венгрии, Чехии и Словакии, напротив, поддерживают с президентом России Владимиром Путиным дружеские отношения, но в то же время не хотят отказываться от членства в ЕС и НАТО.

Поэтому в противоречивой реакции премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на результаты саммита в Хельсинки нет ничего удивительного, объясняет Luzerner Zeitung. Он не говорит о «триумфе» Путина и «низкопоклонничестве» со стороны Трампа. «По крайней мере, они друг с другом разговаривают», — заявил чешский политик. Премьер Венгрии Виктор Орбан вообще никак не прокомментировал встречу в Хельсинки. Он до сих пор считает, что ему не нужно проявлять солидарность с ЕС, так как НАТО обеспечивает его стране необходимую защиту. «Но вскоре он поймёт, что для США Венгрия не такой важный стратегический партнёр, как он считает», — утверждают политологи.

Реакция Польши также была двойственной, продолжает Грубер. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий рад, что Трамп не пошёл на уступки в вопросе Крыма, но также добавил: «Нужно продолжать укреплять восточный фланг НАТО, ведь Россия и дальше проводит агрессивную политику».

На Балканах сложилась ещё более «взрывоопасная ситуация», подчёркивает Luzerner Zeitung. В этом регионе Россия активно противостоит расширению НАТО. Вступлению в альянс Черногории Путин помешать не смог, но Москва «продолжает финансировать местную оппозицию», утверждает швейцарское издание. Антиправительственные силы в Македонии выступают против переименования страны, что служит условием для вступления в НАТО. Местные власти также говорят о наличии «русского следа». Опасность угрожает и страдающей от этнического раскола Боснии и Герцеговине. Россия поддерживает отделение республики Сербской. При этом для Путина Сербия — важнейший опорный пункт на Балканах, отмечает издание.