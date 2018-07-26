Euronews: Трамп заверил, что США и Евросоюз любят друг друга

На встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились приостановить торговую войну и заверили, что Америка и Европа продолжат сотрудничество. Такой неожиданный для многих поворот может быть связан со стремлением США найти новые рынки сбыта для своих фермеров, пострадавших от ответных пошлин Китая на американские товары, полагает Euronews.

Перезагрузка в отношениях США и Евросоюза: американский президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер решили приостановить торговую войну после переговоров в Вашингтоне. Но изначально развивающиеся события не предвещали положительного результата.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: На протяжении долгих лет США в ЕС несли убытки в сотни миллиардов долларов. Сейчас мы просто хотим вывести двусторонние отношения в равноправное русло.

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР, глава Еврокомиссии: Мы близкие партнёры. Союзники, не враги — поэтому мы должны работать вместе.

В преддверии переговоров глава Еврокомиссии не был столь оптимистичен. Но всего через несколько часов ситуация кардинально поменялась. Главы США и Евросоюза, несмотря на намечающийся провал в переговорах, договорились совместно работать над снижением торговых барьеров.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Прежде всего, мы согласны вместе идти к отмене пошлин, торговых барьеров и субсидий в отношении товаров, не касающихся автомобильной промышленности.

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР, глава Еврокомиссии: Мы договорились наладить диалог в отношении торговых сделок. Что касается сельскохозяйственной продукции, то Евросоюз в скором времени увеличит импорт соевых бобов из США.

Подобные обещания рассеивают надвигавшуюся с недавнего времени полномасштабную торговую войну между Вашингтоном и Европой, основанную на введённых Трампом импортных пошлинах на сталь и алюминий для Евросоюза, а также угрозах повышения тарифов на автопродукцию. Смягчение намерений Трампа может быть связано с поиском нового рынка сбыта для американских фермеров, пострадавших от ответных пошлин Китая на американские товары.

Оба лидера остались довольны прошедшими в Вашингтоне переговорами. И теперь слова Дональда Трампа о том, что Европа — «враг» США, кажется, потеряли смысл. В своём Twitter американский лидер выложил фотографию дружеского поцелуя с Юнкером и написал: «Очевидно, что Евросоюз и США любят друг друга!»

Дата выхода в эфир 26 июля 2018 года.