N-TV: ЕС и США попытаются избежать торговой войны, но в успех никто не верит

За считанные часы до встречи по торговому спору с представителями ЕС американский президент Дональд Трамп предложил сделку, в возможность которой он, очевидно, сам не верит, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В своём аккаунте в Twitter Трамп написал, что у него есть идея для европейцев: нужно, чтобы и США, и ЕС отменили все пошлины, торговые барьеры и субсидии, — тогда это действительно будет свободный рынок и свободная торговля. «Я надеюсь, они сделают это, мы к этому готовы — но они не сделают!» — уверен американский президент.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t!