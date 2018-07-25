N-TV: ЕС и США попытаются избежать торговой войны, но в успех никто не верит

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сегодня встретится с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы попытаться остановить торговую войну между США и ЕС, однако обе стороны настроены скептически. Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, глава Белого дома предложил Европе отменить все пошлины и торговые барьеры — только такой шаг, по его словам, может быть альтернативой любой честной сделке.

За считанные часы до встречи по торговому спору с представителями ЕС американский президент Дональд Трамп предложил сделку, в возможность которой он, очевидно, сам не верит, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В своём аккаунте в Twitter Трамп написал, что у него есть идея для европейцев: нужно, чтобы и США, и ЕС отменили все пошлины, торговые барьеры и субсидии, — тогда это действительно будет свободный рынок и свободная торговля. «Я надеюсь, они сделают это, мы к этому готовы — но они не сделают!» — уверен американский президент.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.



Вечером председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер должен прибыть в Белый дом на встречу с Дональдом Трамом, чтобы попытаться избежать дальнейшего роста напряжённости в торговом споре. Однако конкретного предложения по торговле у европейцев нет. Юнкер заявил о намерении провести переговоры на равном уровне и с уверенностью в себе. Европа не сидит на скамье подсудимых. «Нам нет необходимости защищаться. Мы здесь для того, чтобы объяснить нашу позицию и изучить способы избежать торговой войны», — заявил глава Еврокомиссии.

Речь идёт о том, чтобы сбавить напряжение в сложившейся ситуации. Между тем и сам Юнкер довольно скептично настроен в отношении шансов этих переговоров на успех: «Я не слишком оптимистично настроен. Я относительно неплохо знаю господина Трампа». Также Юнкер адресовал президенту США предостережение: если дело дойдёт до пошлин на автомобили, ЕС придётся пойти на встречные меры, и европейцы уже к этому готовы. «Мы в состоянии сразу же дать симметричный ответ», — подчеркнул Юнкер.

Как отмечает издание, цель ЕС состоит в первую очередь в том, чтобы удержать Трампа от ввода особых пошлин на ввоз продукции автомобильной промышленности. Особенно сильно они бы ударили по немецкой экономике, которая из-за них пострадала бы значительно больше, чем от уже вступивших в силу пошлин на импорт стали и алюминия.

Трамп перед началом переговоров высказал в адрес ЕС «неприкрытые угрозы», продолжает немецкий телеканал. Уже некоторое время назад он ясно дал понять, что будет вводить новые пошлины, если торговые партнёры не пойдут на уступки. Не так давно он написал в Twitter о своей приверженности политике торговых пошлин и подчеркнул, что альтернативой в данном случае могут быть только честные торговые сделки. США больше не будут свиньёй-копилкой, из которой другие тянут деньги, заявил американский президент. Правда, что именно он понимает под честными сделками, до сих пор неясно, отмечает N-TV: переговоры об отмене пошлин и других препятствий в рамках соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнёрстве TTIP Трамп заморозил в самом начале своего пребывания в должности лидера США.

Кроме того, Трамп начал торговые споры с Китаем и другими важными экономическими партнёрами. Чтобы смягчить последствия для фермеров внутри страны — а это важная группа избирателей, поддерживающих Трампа, — американское правительство объявило о дотациях на сумму до $12 млрд. Министерство сельского хозяйства США сообщило, что «несправедливые ответные пошлины» обойдутся этому сектору в сумму примерно $11 млрд.

По-видимому, Дональд Трамп уверен, что США одержат верх во всех торговых конфликтах, отмечает немецкий телеканал. В то же время он призывает своих соотечественников к терпению. В обращении к ветеранам в Канзасе он сказал о необходимости держаться. «Эти страны годами на нас наживались», поэтому решение нельзя найти за неделю. Понадобится больше времени, но Америка добьётся своего, уверен действующий президент США.