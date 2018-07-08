NYT: «торговая война» Трампа с Китаем грозит стать для США «экономическим Афганистаном»

В настоящее время «торговая война», развязанная Дональдом Трампом против Китая и других стран, малозаметна для американских граждан и фондовых бирж, пишет The New York Times. Однако в случае обострения конфликта пошлины США и ответные пошлины Китая могут затронуть товары на «миллиарды и триллионы» долларов, что грозит превратить «торговую войну» Трампа в «экономический Афганистан», отмечает издание.

Дональд Трамп заявил, что торговые войны «легко выиграть», однако сейчас стоит вопрос, есть ли у него план по достижению своих целей, или же он стремится к «затратному и бессмысленному конфликту без результата», пишут журналисты The New York Times Ана Суонсон и Нил Ирвин. Президент США уверяет, что угрозы пошлинами в адрес Китая, ЕС, Мексики и Канады в итоге вынудят их уступить Вашингтону. Стратегия Трампа вдохновлена сильным экономическим ростом в Америке, который дал ему возможность ввести пошлины. Однако маловероятно, что пошлины смогут оказать сильное влияние на экономику других стран.

Китайские товары стоимостью $34 млрд, на которые были наложены пошлины, и эквивалентный ответ Китая — это немного по сравнению с американской экономикой объёмом в $20 трлн. В пятницу мировые фондовые биржи в основном не обратили внимания на «торговую войну», отмечают авторы материала. Тем не менее, пошлины всё же оказывают негативное воздействие на некоторые сферы экономики, в частности, на фермеров и мелких предпринимателей. Конфликт между США и Китаем грозит обостриться и затронуть товары на сотни миллионов долларов.

«Самый здравый аргумент Трампа во время его избирательной кампании заключался в том, что он не будет жертвовать жизнями и богатством Америки в бессмысленных произвольных войнах. Однако развязывание торговой войны может оказаться его экономическим Афганистаном — дорогим, не имеющим чётких временных границ, и бесплодным», — отметил президент Института международной экономики Петерсона Адам Позен. Трамп пригрозил, что если конфликт с Китаем вскоре не разрешится, то он введёт пошлины «почти на весь экспорт Китая», усложнит китайские инвестиции в США и ограничит визовый режим для китайских граждан.

«Трамп относится к торговой политике как к сделке по недвижимости, где цель в том, чтобы побить оппонента, наступить ему на горло и унизить его», — заявил директор исследований торговой политики института Катона Дэниел Айкенсон. В настоящее время американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать относительно скромные пошлины, введённые в ответ Китаем. Однако ситуация может обостриться и привести к пошлинам на товары стоимостью в сотни миллиардов или даже триллионов долларов. «Если с обеих сторон мы поднимемся до триллионов долларов, то это будет означать около 25% торговли. Люди начнут это замечать», — резюмировал Айкенсон.