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New York Times: Европа должна ответить на издевательства Трампа

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Поведение президента США Дональда Трампа, который «беспечно отталкивает друзей» и угрожает торговыми войнами, сбивает с толку европейских лидеров и многих американцев, утверждает The New York Times. Однако европейцы и члены более широкого западного сообщества «могут и должны занимать твёрдую позицию против издевательств Трампа». Им также нужно помнить, что многие влиятельные американцы находятся на их стороне «в противостоянии безрассудным капризам» Трампа, пишет американское издание.
New York Times: Европа должна ответить на издевательства Трампа
Reuters
Было время, когда приоритетом США была объединённая — в политическом, экономическом и военном отношении — Европа. Однако президент Дональд Трамп, как пишет The New York Times, выбрал другой подход.
 
«Дипломатические тонкости, либеральные ценности и правила, международные институты, многосторонние встречи, благородные цели — всё это Трампа раздражает», — отмечает американское издание. Пока Ангела Меркель на этой неделе боролась с тяжёлым политическим кризисом в Германии, Трамп ни с того ни с сего решил вмешаться, опубликовав твит о том, что миграция «раскачивает и без того слабую берлинскую коалицию», и сделав лживое заявление о том, что преступность в Германии находится на высоком уровне из-за мигрантов.
 
Американский президент по сути порадовался тому, что правительство самой важной европейской страны может рухнуть, что повлечёт за собой серьёзные последствия для континента и трансатлантического альянса.
 
Такой подход сбивает с толку европейских лидеров и многих американцев. «Трамп беспечно оттолкнул друзей и союзников США, разорвал с трудом завоёванные соглашения, резко раскритиковал торговые договоры, пригрозил торговыми войнами, похвалил беспощадных деспотов и поприветствовал популистских демагогов», — утверждает издание.
 
Чтобы ответить Трампу, Европа должна сперва обратить «пристальное внимание на реалии». «Европа серьёзно расколота: север против юга, восток против запада, экономические кризисы, массовая миграция, рост популизма и широко распространённый скептицизм в отношении преимуществ объединённой Европы, что наиболее заметным образом проявилось в брексите», — пишет The New York Times. Одной неприязни к Трампу недостаточно, чтобы в ближайшее время объединить европейцев в таких вопросах, как реформы ЕС, торговля или предоставление убежища, тем более, что Трамп пользуется большим авторитетом у большинства ультраправых партий Европы.
 
Более того, Трамп прав, как и его предшественники, когда обвиняет Европу в том, что она недостаточно платит за безопасность Запада. Это должно измениться — не только потому, что это было бы справедливо. Это важно ещё и в том случае, если Европа хочет сохранять свою значимость в мировых делах.
 
Однако европейцы и члены более широкого западного сообщества «могут и должны занимать твёрдую позицию против издевательств Трампа». США не так сильно доминируют, как в это хочет верить Трамп: Европейский союз, Канада и азиатские страны уже отвечают на протекционизм Трампа, заключая отдельные многосторонние торговые сделки, и они должны делать всё возможное для того, чтобы убедить американскую промышленность в том, что полномасштабная торговая война будет стоить очень дорого. Стороны, подписавшие соглашение о климате в Париже и ядерное соглашение с Ираном, должны также сохранить эти договорённости даже без США.
 
Они должны всюду твердить, что правила, отношения и ценности, накопленные в течение поколений, имеют значение, и что за них стоит бороться. Им также следует помнить, что многие влиятельные американцы — включая многих республиканцев и даже некоторых людей в администрации — находятся на их стороне «в противостоянии безрассудным капризам» Трампа, утверждает The New York Times.
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New York Times США Северная Америка
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