New York Times: Европа должна ответить на издевательства Трампа

Поведение президента США Дональда Трампа, который «беспечно отталкивает друзей» и угрожает торговыми войнами, сбивает с толку европейских лидеров и многих американцев, утверждает The New York Times. Однако европейцы и члены более широкого западного сообщества «могут и должны занимать твёрдую позицию против издевательств Трампа». Им также нужно помнить, что многие влиятельные американцы находятся на их стороне «в противостоянии безрассудным капризам» Трампа, пишет американское издание.

Было время, когда приоритетом США была объединённая — в политическом, экономическом и военном отношении — Европа. Однако президент Дональд Трамп, как пишет The New York Times, выбрал другой подход.

«Дипломатические тонкости, либеральные ценности и правила, международные институты, многосторонние встречи, благородные цели — всё это Трампа раздражает», — отмечает американское издание. Пока Ангела Меркель на этой неделе боролась с тяжёлым политическим кризисом в Германии, Трамп ни с того ни с сего решил вмешаться, опубликовав твит о том, что миграция «раскачивает и без того слабую берлинскую коалицию», и сделав лживое заявление о том, что преступность в Германии находится на высоком уровне из-за мигрантов.

Американский президент по сути порадовался тому, что правительство самой важной европейской страны может рухнуть, что повлечёт за собой серьёзные последствия для континента и трансатлантического альянса.

Такой подход сбивает с толку европейских лидеров и многих американцев. «Трамп беспечно оттолкнул друзей и союзников США, разорвал с трудом завоёванные соглашения, резко раскритиковал торговые договоры, пригрозил торговыми войнами, похвалил беспощадных деспотов и поприветствовал популистских демагогов», — утверждает издание.

Чтобы ответить Трампу, Европа должна сперва обратить «пристальное внимание на реалии». «Европа серьёзно расколота: север против юга, восток против запада, экономические кризисы, массовая миграция, рост популизма и широко распространённый скептицизм в отношении преимуществ объединённой Европы, что наиболее заметным образом проявилось в брексите», — пишет The New York Times. Одной неприязни к Трампу недостаточно, чтобы в ближайшее время объединить европейцев в таких вопросах, как реформы ЕС, торговля или предоставление убежища, тем более, что Трамп пользуется большим авторитетом у большинства ультраправых партий Европы.

Более того, Трамп прав, как и его предшественники, когда обвиняет Европу в том, что она недостаточно платит за безопасность Запада. Это должно измениться — не только потому, что это было бы справедливо. Это важно ещё и в том случае, если Европа хочет сохранять свою значимость в мировых делах.

Однако европейцы и члены более широкого западного сообщества «могут и должны занимать твёрдую позицию против издевательств Трампа». США не так сильно доминируют, как в это хочет верить Трамп: Европейский союз, Канада и азиатские страны уже отвечают на протекционизм Трампа, заключая отдельные многосторонние торговые сделки, и они должны делать всё возможное для того, чтобы убедить американскую промышленность в том, что полномасштабная торговая война будет стоить очень дорого. Стороны, подписавшие соглашение о климате в Париже и ядерное соглашение с Ираном, должны также сохранить эти договорённости даже без США.

Они должны всюду твердить, что правила, отношения и ценности, накопленные в течение поколений, имеют значение, и что за них стоит бороться. Им также следует помнить, что многие влиятельные американцы — включая многих республиканцев и даже некоторых людей в администрации — находятся на их стороне «в противостоянии безрассудным капризам» Трампа, утверждает The New York Times.