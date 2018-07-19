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Financial Times: китайские покупатели не прочь выйти на тропу торговой войны с США

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Во время опросов, проведённых экспертами Financial Times, более половины китайских респондентов заявили, что «в случае торговой войны» готовы отказаться от товаров американского производства. Впрочем, как подчёркивает издание, опасаясь ответной реакции, призывать к таким радикальным мерам власти пока не торопятся.
Financial Times: китайские покупатели не прочь выйти на тропу торговой войны с США
Reuters

Как показали недавние опросы, большая часть китайских потребителей выражает готовность бойкотировать американские товары «в случае торговой войны» с Вашингтоном, пишет корреспондент Financial Times Джеймс Киндж.

По данным исследования, проведённого экспертами Financial Times, если бы началась полноценная торговая война с США, 54% из 2 тыс. опрошенных в 300 городах КНР «вероятно» или «точно» перестали бы покупать продукцию американского производства. Лишь 13% заявили, что они поддерживать бойкот не собираются. Остальные ответили, что не знают или и так не покупают на данный момент американские товары.

Издание отмечает, что опросы проводились между 27 июня и 10 июля — то есть по большей части до того, как 6 июля США ввели 25%-ные пошлины на китайскую продукцию стоимостью $34 млрд. Эти действия незамедлительно повлекли за собой ответные меры со стороны Пекина. Впрочем, до сих пор китайские власти к масштабному бойкоту никого не призывали. Как комментируют аналитики, Пекин понимает, что подобные акции тоже могут закончиться ответной реакцией, уже со стороны США, и последствия будут непредсказуемыми.

По-другому дела обстояли с Южной Кореей. В прошлом году в знак протеста против размещения на территории соседнего государства американских ПРО китайские государственные СМИ призвали бойкотировать южнокорейские товары и услуги. По оценкам Сеула, из-за того что представители среднего класса КНР отказались от своих поездок в Корею, только в туристической отрасли страна потеряла порядка $6,8 млрд. Схожая ситуация наблюдалась и с Японией, когда Китай из-за спорных территорий объявил ей бойкот в сентябре 2012 года.

Как признаёт китайский блогер Сыма Пинбан, напряжённость в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном в государственных СМИ освещается достаточно осторожно. «Главная причина заключается в том, что США действительно имеют сильное влияние на Китай, — и влияние это в десять раз больше, чем у Кореи. США оказывают влияние на китайскую идеологию, экономику, а также на личные интересы многих людей», — пояснил Сыма Пинбан.

Эксперты Financial Times отмечают, что наибольшую готовность отказаться от американской продукции в Китае выражали представители низшего слоя среднего класса, в возрасте от 25 до 29 лет и живущие за пределами больших городов и административных центров. 

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Financial Times Великобритания Европа
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