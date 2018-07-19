Financial Times: китайские покупатели не прочь выйти на тропу торговой войны с США

Во время опросов, проведённых экспертами Financial Times, более половины китайских респондентов заявили, что «в случае торговой войны» готовы отказаться от товаров американского производства. Впрочем, как подчёркивает издание, опасаясь ответной реакции, призывать к таким радикальным мерам власти пока не торопятся.

Как показали недавние опросы, большая часть китайских потребителей выражает готовность бойкотировать американские товары «в случае торговой войны» с Вашингтоном, пишет корреспондент Financial Times Джеймс Киндж.

По данным исследования, проведённого экспертами Financial Times, если бы началась полноценная торговая война с США, 54% из 2 тыс. опрошенных в 300 городах КНР «вероятно» или «точно» перестали бы покупать продукцию американского производства. Лишь 13% заявили, что они поддерживать бойкот не собираются. Остальные ответили, что не знают или и так не покупают на данный момент американские товары.

Издание отмечает, что опросы проводились между 27 июня и 10 июля — то есть по большей части до того, как 6 июля США ввели 25%-ные пошлины на китайскую продукцию стоимостью $34 млрд. Эти действия незамедлительно повлекли за собой ответные меры со стороны Пекина. Впрочем, до сих пор китайские власти к масштабному бойкоту никого не призывали. Как комментируют аналитики, Пекин понимает, что подобные акции тоже могут закончиться ответной реакцией, уже со стороны США, и последствия будут непредсказуемыми.

По-другому дела обстояли с Южной Кореей. В прошлом году в знак протеста против размещения на территории соседнего государства американских ПРО китайские государственные СМИ призвали бойкотировать южнокорейские товары и услуги. По оценкам Сеула, из-за того что представители среднего класса КНР отказались от своих поездок в Корею, только в туристической отрасли страна потеряла порядка $6,8 млрд. Схожая ситуация наблюдалась и с Японией, когда Китай из-за спорных территорий объявил ей бойкот в сентябре 2012 года.

Как признаёт китайский блогер Сыма Пинбан, напряжённость в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном в государственных СМИ освещается достаточно осторожно. «Главная причина заключается в том, что США действительно имеют сильное влияние на Китай, — и влияние это в десять раз больше, чем у Кореи. США оказывают влияние на китайскую идеологию, экономику, а также на личные интересы многих людей», — пояснил Сыма Пинбан.

Эксперты Financial Times отмечают, что наибольшую готовность отказаться от американской продукции в Китае выражали представители низшего слоя среднего класса, в возрасте от 25 до 29 лет и живущие за пределами больших городов и административных центров.