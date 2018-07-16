Guardian: ЕС призвал Китай, Россию и США предотвратить торговые войны

На саммите в Пекине глава Европейского совета Дональд Туск предложил России, США и Китаю совместно заняться реформированием ВТО. По мнению политика, нельзя допускать развязывания торговых войн, которые могут перерасти в «полноценные конфликты», пишет The Guardian.

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Европу, Китай, США и Россию работать сообща, чтобы избежать торговых войн и не допустить более серьёзных последствий, пишет The Guardian.

«Нам всем известно, что архитектура мира меняется буквально на наших глазах, и наша общая обязанность — изменить его к лучшему», — заявил политик на открытии саммита Китай — ЕС в Пекине.

Туск добавил, что торговые войны могут превратиться в «полноценные конфликты», и предложил реформировать Всемирную торговую организацию. «У нас всё ещё есть время предотвратить конфликт и хаос», — подчеркнул он.

Помимо Туска, на ежегодную встречу прибыл председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Китайскую сторону представляет премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян. Двусторонний саммит проходит на фоне испорченных отношений Вашингтона с Пекином и Брюсселем, обращает внимание издание.

Накануне Трамп назвал ЕС одним из «величайших врагов» его страны. За несколько часов до этого он посоветовал британскому премьер-министру Терезе Мэй засудить европейский блок, а не вести переговоры по брекситу. Кроме того, ранее глава Белого дома грозил ввести тарифы на китайские и европейские товары, напоминает The Guardian.

Лидеры ЕС и Китая опубликовали коммюнике, в котором они воздержались от критики в адрес Соединённых Штатов. Вместо этого они пообещали «содействовать открытой мировой экономике… сопротивляться протекционизму и обособленности и сделать процесс глобализации более открытым, сбалансированным, всеобъемлющим и выгодным для всех».

Издание подчёркивает, что лидеры ЕС отвергли предложение Пекина создать «антиамериканский альянс» и решили не ужесточать свою позицию в отношении Вашингтона. Дело в том, что Брюссель беспокоит китайская экономическая политика.

В прошлом месяце торговая палата ЕС опубликовала доклад, в котором раскритиковала субсидии для китайских фирм и «принудительное перемещение интеллектуальной собственности». С аналогичной критикой часто выступали и США.

Видимо, поэтому Юнкер заявил, что в отношениях с Пекином Брюсселю нужны «справедливые и честные многосторонние правила». «ЕС открыт для сотрудничества, но не наивен», — подчеркнул глава Еврокомиссии во время своего выступления.