Le Figaro: устанавливая связи с Восточной Европой, Китай заставляет Брюссель волноваться

7 июля в Софии открывается саммит формата «16 + 1» с участием представителей Китая и стран центральной и Восточной Европы, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, подобные встречи, проходящие ежегодно с 2012 года, вызывают беспокойство в Брюсселе, который видит в них возможный источник новых разногласий внутри ЕС.

В субботу 7 июля в Софии открывается седьмой по счёту саммит формата «16 + 1», в ходе которого председатель Госсовета КНР Ли Кецян встретится с представителями 16 стран Центральной и Восточной Европы, сообщает Le Figaro. Формат, существующий с 2012 года, включает в себя как государства, входящие в Евросоюз (Эстония, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Словения, Хорватия), так и страны, не являющийся членами ЕС (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Македония).

В самом ЕС за подобными встречами наблюдают с подозрением, опасаясь новых разногласий внутри Евросоюза, отмечает издание. Несмотря на декларируемое Китаем желание видеть Евросоюз «единым, процветающим и стабильным, с сильным евро», Пекин не прочь заставить Брюссель поволноваться, полагают эксперты.

Китай, который создаёт подобные форумы «дружественных стран» на всех континентах и пытается организовать нечто подобное в Южной и Северной Европе, стремится таким образом «продвигать собственное видение многополярности, чтобы не подчиняться правилам игры, установленным другими странами, а изменить эти правила в свою пользу», — уверена специалист Французского института международных отношений Алиса Экман.

Для небольших государств Центральной и Восточной Европы, не входящих в ЕС подобные саммиты — беспрецедентная возможность сблизиться с Китаем. Для других, в особенности для таких критиков Брюсселя, как Венгрия, это «полезный инструмент», который «позволит членам ЕС отстаивать собственное видение отношений с Китаем». Поскольку официальный Брюссель присутствует на саммите в качестве наблюдателя, он имеет возможность услышать мнения, отличные от позиции Германии или Франции по этому вопросу, уверена старший аналитик исследовательского центра Rhodium.

При этом, как замечает газета, установленные связи с Китаем пока не переросли в существенные финансовые инвестиции, на которые рассчитывают страны Центральной и Восточной Европы. В Польше и Румынии, к примеру, крупные проекты, финансируемые Пекином, были заморожены из-за ограничений, накладываемых правилами Евросоюза. Оказалось, что в странах ЕС Китаю не удаётся проложить «новый шёлковый путь», финансируя инфраструктурные проекты с намерением усилить собственное влияние — как в области торговли, так и геополитики.

Например, согласно европейским правилам, финансирование проекта не гарантирует инвестору получения контракта на его разработку и обязывает к участию в открытом конкурсе. Как следствие, китайские кредиторы сосредотачивают внимание в первую очередь на государствах, не входящих в Евросоюз. Так, внешний долг Черногории из-за китайских займов в 2016 году вырос с 10% до 40% ВВП.

Однако, несмотря на всё это, по признанию посла КНР в Болгарии, экономическое сотрудничество с Китаем до сих пор «гораздо сильнее развито» на Западе Европы, чем на Востоке, пишет издание.