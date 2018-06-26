Bloomberg: ЕС с его деньгами не в силах тягаться с влиянием России и Китая на Балканах

Согласно статистике, четыре из пяти основных иностранных инвесторов в Сербии — страны-члены ЕС. Но, по мнению сербов, именно Китай и Россия открывают тройку крупнейших инвесторов, передаёт Bloomberg. Страны ЕС теряют влияние на Балканах, поскольку их действия не так заметны, как действия Китая и России.

Для того чтобы укрепить своё влияние в Сербии, России и Китаю достаточно относительно небольших инвестиций, тогда как ЕС теряет контроль над страной, даже оставаясь её основным инвестором, пишет Bloomberg.



Издание отмечает, что, несмотря на то, что четыре из пяти основных инвесторов в Сербию — страны-члены ЕС, по мнению сербов, именно Китай и Россия открывают тройку крупнейших инвесторов, а прямо за ними располагается Германия.



Так, в 2017 году 73% от общего объёма торговли балканских стран, не являющихся членами ЕС, а именно Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, частично признанной Республики Косово, Македонии и Албании, приходилось на 28 государств-членов ЕС, в то время как объём совокупной торговли Китая и России с этими странами составляет всего 5%.



При этом, по мнению автора статьи, в борьбе за влияние на Балканах «восприятие превосходит реальность».



«У всего этого есть политические последствия, потому что это подрывает идею о том, что ЕС — лучшая и единственная надежда для региона, и, следовательно, подрывает согласие людей на болезненные реформы, необходимые для вхождения в состав ЕС», — полагает эксперт аналитического центра Nova Europa в Кембридже Тимоти Лесс.



Китай считает этот регион ключевым коридором в Европу, который является частью проекта «Один пояс — один путь».



При этом Россия имеет этнические и религиозные связи по всему региону, и особенно в Сербии, в которой страна работает над модернизацией железных дорог и оказанием помощи посредством гуманитарного центра в городе Ниш.



«Растёт положительное отношение к Китаю. Возможно, что оно достигло столь высокого уровня благодаря тому, что китайские инвестиции преподносятся как жест доброй воли. Лучше только отношение к России», — приводит Bloomberg слова директора белградского отделения международного исследовательского центра Ipsos Срджана Богосавлевича.



Тем не менее, отмечается, что на официальном уровне власти Сербии, включая президента Александра Вучича, всё ещё хотят ввести страну в состав ЕС. Его примерная дата назначена на 2025 год. Кроме того, к включению в ЕС также стремятся Македония и Черногория.



По мнению автора статьи, каждая из стран, соперничающая за влияние в регионе, сосредоточилась на определённых сферах. Тогда как ЕС сосредоточился на верховенстве закона, помощи и развитии бизнеса, США высоко ценят сферу безопасности, Россия сотрудничает с балканскими странами в области энергетики и иностранной политики, а Китай занимается развитием инфраструктуры и рынков.



При этом посол ЕС в Сербии Сэм Фабризи отмечает, что в действиях стран Европейского союза не хватает заметности, хотя они весьма активны в поддержке верховенства закона, свободы СМИ и развитии образования в регионе.



Вместе с тем в самой Сербии воспринимают лавирование страны между ЕС и Россией абсолютно естественным, полагая, что в этом и заключается её судьба, пишет Bloomberg.