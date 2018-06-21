Newsweek: «торговая война» США ещё сильнее сплотила её «главных противников» — Россию и Китай

Торговые пошлины США на иностранные товары спровоцировали ответные меры со стороны Москвы в виде иска против Вашингтона в ВТО, а также введения пошлин на американскую продукцию, сообщает Newsweek. Кроме того, «торговая война» Вашингтона способствует ещё большему укреплению экономического и военного сотрудничества России и Китая и усилению их роли на мировой арене, добавляет издание.

Протекционистская торговая политика Дональда Трампа вынудили Китай и ЕС принять меры в ответ на американские пошлины на иностранную сталь и алюминий. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Москва также введёт пошлины на американские товары, сообщает журналист Newsweek Том О’Коннор. «В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США»,— отметил Орешкин. Чиновник добавил, что эти меры коснутся только продукции, которая «имеет аналоги в РФ», и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели. Список товаров будет сформирован в ближайшие дни.

Как пишет О’Коннор, ЕС, Канада и Индия последовали за Китаем и Россией в подаче исков против США в ВТО. По данным Москвы, ущерб от американских пошлин составит для неё около $537,6 млн, в то время как ответные пошлины России против США нанесут им ущерб в $93 млн. В свою очередь, Канада и Мексика также планируют ввести пошлины на американские товары в размере около $12,8 и $3 млн соответственно.

Разрушение традиционного североамериканского и трансатлантического альянса на фоне надвигающейся торговой войны проходит параллельно с укреплением сотрудничества России и Китая и усилением их роли на мировой арене, отмечает автор материала. Позиция России в грядущей торговой войне — это лишь последний знак укрепления «главных противников» США.

В апреле министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, его делегация в Москву «приехала, чтобы поддержать Россию и показать американцам тесные связи между вооружёнными силами Китая и России». В этот период прошёл ряд встреч на высоком уровне, кульминацией которых стал визит Владимира Путина в Китай. Кроме того, обе страны стали более часто проводить совместные военные учения. В августе планируются масштабные учения с участием трёх тысяч солдат и 500 единиц военной техники на Урале, резюмирует автор Newsweek.