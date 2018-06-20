Сорос: чтобы Балканы не разделились на сферы влияния, им нужен новый союз

Европейский союз устал от расширений, но нельзя забывать, что на Балканах сейчас укрепляются Россия, Турция и Китай, пишут Джордж и Александр Соросы в своей статье для New York Times. Поэтому они предлагают создать в Балканском регионе некий союз по модели Европейского, чтобы подготовить страны к вступлению в ЕС и в дальнейшем принимать их все вместе.

Почти 25 лет потребовалось, чтобы достичь соглашения между Афинами и Скопье о том, как называть государство Македония, пишут в своей статье для New York Times глава фонда «Открытое общество» Джордж Сорос и его сын Александр. Они называют этот договор «историческим компромиссом», который открывает «окно возможностей» для лидеров Европы и США, чтобы побороть недостаток единства в своих рядах и обеспечить Балканам безопасное будущее.

Этот регион известен своей трагической историей. Однако после развала Югославии, по словам авторов статьи, его перспективы прояснились, ведь новые страны устремились к членству в Евросоюзе и НАТО. Словения и Хорватия уже в ЕС, Черногория и Сербия — в статусе кандидатов, за ними теперь могут последовать Албания и Северная Македония.

Однако США и Европа — не единственные игроки в регионе, предупреждают авторы статьи. По их словам, Россия показала, что готова вмешаться, если её интересам будет что-то угрожать, особенно если речь идёт о вступлении в НАТО. И Турция делает так, что её присутствие чувствуется в каждом государстве, Китай стал крупнейшим инвестором на Балканах.

Чтобы побороть эти тенденции, нужен решительный ответ, пишут авторы статьи, но это будет нелегко. Евросоюз устал от расширений, и некоторые из самых сложных его проблем исходят как раз от стран, которые присоединились после 2004 года: пограничный конфликт между Хорватией и Словенией, турецкое присутствие на Кипре, антидемократические действия Польши и Венгрии.

Большая часть населения Балкан хочет установления тесных связей с Западом, и это справедливо даже для относительно пророссийского Белграда. По оценке Соросов, опираясь на эти устремления, можно создать некий экономический союз на Балканах, построенный на основе законов Евросоюза. Такой союз принёс бы выгоду населению региона, Европе и США, а также облегчил бы вступление этих стран в ЕС. В его пользу уже высказывался президент Сербии Александр Вучич.

Год назад страны Западных Балкан пообещали наращивать сотрудничество, и теперь, по словам авторов статьи, пришло время создавать общий рынок. Он помог бы модернизировать финансовые рынки и улучшить систему государственных финансов, при этом реформы не будут диктоваться из Брюсселя или Вашингтона. Свободное передвижение людей, товаров и капиталов сделает весь регион привлекательнее для инвестиций и укрепит транспорт и инфраструктуру. Рабочих мест должно стать больше, и это поможет побороть миграцию молодёжи в Западную Европу, считают Соросы.

Кроме всего прочего, у Евросоюза появится возможность не принимать одну страну за другой, а сразу весь союз целиком, и он может оказаться более приверженным европейским законам и стандартам, чем некоторые уже включённые государства. Подобный союз поможет предотвратить региональные споры, а страны смогут вести совместную работу по преодолению политических барьеров при принятии в Европейский союз, в их числе территориальные споры, коррупция и организованная преступность.

Причём, по задумке Соросов, такой союз будет не реинкарнацией Югославии, а более свободной ассоциацией государств, объединённых свободной торговлей, движением людей и товаров — в духе того, каким был Евросоюз на заре своих дней. А большее процветание и единство среди таких государств сделает их более устойчивыми к экономическому, дипломатическому или военному влиянию со стороны Пекина, Анкары или Москвы.

Если же западным силам не удастся сохранить стремление Балкан к региональному сотрудничеству и членству в ЕС, то эти государства попадут в сферы влияния России, Турции и Китая, и Балканы снова вернутся к раздору, предрекают Соросы в статье для New York Times.