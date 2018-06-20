Die Zeit: в новом «мировом беспорядке» Европе не обойтись без России

Если Европа намерена отстаивать свои интересы в новом «мировом беспорядке», то ей нужно перестать «обделываться от страха», пишет Die Zeit. Автор статьи Тео Зоммер призывает Брюссель решительнее противостоять США, развязывающим торговую войну, и активнее выстраивать диалог с Россией и Китаем.

В наши дни, если взглянуть на ситуацию в мире, можно «с лёгкостью впасть в депрессию», пишет Die Zeit. Куда ни взгляни, повсюду «развал» и никаких решений, отмечает автор статьи Тео Зоммер. По его мнению, наступила эпоха перемен. На фоне стремительного взлёта Китая старый миропорядок видоизменяется. Для Запада это «геополитический, геоэкономический и технологический вызов». КНР собирается стать лидером во всех областях. С начала реализации проекта Шёлкового пути глобализация приобрела китайскую специфику. Председатель народной республики Си Цзиньпин хочет, чтобы после американского наступило китайское столетие, поясняет немецкий журналист.

США же при президенте Дональде Трампе утратили господствующее положение в мире, продолжает издание. В вопросах соблюдения договоров и гарантий безопасности главе Белого дома больше нельзя доверять, убеждён Зоммер. Прежнее трансатлантическое сообщество, строившееся на общих интересах, кануло в лету. И это произошло не только потому, что Трамп разучился отличать друзей от врагов. Дело в том, что интересы стали разными. А с отказом Америки от роли мировой державы рушится всё то, что было создано Западом с начала холодной войны. Автор не исключает, что после этого западный мир полностью утратит своё влияние в мире.

Особого оптимизма не внушает и взгляд на международные организации, продолжает издание. ООН продолжает оказывать гуманитарную помощь, но не способна справиться со всеми проблемами, а в крупных вооружённых конфликтах организация вообще «беспомощно стоит в стороне»: её деятельность блокируют пять стран, обладающих правом вето в Совете Безопасности. После «Большой семёрки», которая на саммите в Канаде превратилась в G6+1, следующей жертвой Дональда Трампа может стать Всемирная торговая организация, полагает автор. На грани распада находится и Европейский союз. Несмотря на все доводы рассудка, правительство премьер-министра Терезы Мэй продолжает поддерживать брексит. А популисты в восточноевропейских странах ставят под сомнение фундаментальные принципы демократии. К тому же миграционный кризис и вопрос распределения беженцев раскалывает север и юг Европы.

Да и внешний вид Германии не вселяет надежды, с горечью отмечает Зоммер. Партийная система разваливается. При этом рост популярности «Альтернативы для Германии» не беспокоил бы никого так сильно, если бы фракция ХСС/ХДС и партия СДПГ не переживали глубокий политический кризис. Если Европа намерена отстаивать свои позиции в новом «мировом беспорядке», то «немецкие власти должны наконец-то перестать обделываться от страха», советует автор. Парижу и Берлину необходимо выработать общее видение будущего и приступить к его пошаговой реализации, а также убедить в необходимости такого шага остальные страны ЕС.

Брюссель должен переосмыслить отношения с США, настаивает Зоммер. Без вопросов и жалоб уже не обойтись. При этом Трампу, который развязывает торговую войну, нужно противостоять решительно и сообща. Также ЕС необходимо выстроить «реалистичные отношения» со своим большим соседом Россией. Европе нужно не полагаться на НАТО и Америку, а самой вести диалог с Россией, при этом не ограничиваясь только украинской темой. Нужно искать возможности для сотрудничества в будущем, советует автор.

Также Европейцы должны переосмыслить свои отношения с Китаем. И в них не нужно ограничиваться одним лишь «стратегическим партнёрством». Необходимо достичь чётких договорённостей по условиям равного доступа к рынкам, защите интеллектуальной собственности, а также обсудить политику субсидирования Китая, которая выходит за рамки допустимого. К тому же ЕС должен определиться со своей ролью в реализации проекта Шёлкового пути.

В рамках Европейского союза нужно будет проводить политику «гибкой солидарности», считает Зоммер. В отношениях же с Россией и Китаем нужно опираться на принцип «компартментализации», что означает мириться с разногласиями в тех сферах, где интересы расходятся, и работать рука об руку там, где они совпадают. Но даже это не поможет, если повсюду будет «развал», подчёркивает журналист. Политики должны находить решения. Это означает, что Германия и Европа должны больше не «ломать» и «рвать», а «строить» и «сшивать», заключает Зоммер.