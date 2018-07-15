CBS News: Трамп записал Евросоюз в противники США

В интервью CBS News Дональд Трамп назвал Евросоюз одним из крупнейших противников США в мире, сообщает сайт телеканала. При этом глава Белого дома уточнил, что имеет в виду торговые отношения, в которых Европа использовала США в собственных интересах. Американский лидер также причислил к противникам Соединённых Штатов Россию и Китай, подчеркнув, что уважает лидеров этих стран, однако считает их конкурентами.

Вернувшись домой после «наполненного пререканиями» саммита НАТО и поездки в Великобританию, в ходе которой глава Белого дома, «похоже, подорвал позиции правительства ближайшего союзника Америки», Дональд Трамп обрушился с критикой на ещё одного западного партнёра — Европейский союз, сообщает CBS News.



В интервью телеканалу американский лидер причислил Евросоюз, в состав которого входят старейшие союзники Соединённых Штатов, к числу «крупнейших противников США в мире».



«Я думаю, у нас много врагов. Я думаю, что Европейский союз является нашим противником в том, что касается торговли», — заявил Трамп, добавив, что «в некоторых аспектах» противником США можно назвать Россию, а с экономической точки зрения — Китай. При этом глава Белого дома подчеркнул, что, называя эти страны «противниками», он не имеет в виду плохого отношения к ним, а всего лишь считает их конкурентами.



«Я уважаю лидеров этих стран. Но в плане торговли они использовали нас в своих интересах, а многие из них, являющиеся членами НАТО, не платили по счетам», — отметил глава Белого дома.



Как напоминает издание, на этой неделе Трамп раскритиковал план Терезы Мэй по выходу Британии из ЕС, заявив, что её подход «убивает» все шансы на заключение нового торгового соглашения между Соединённым Королевством и США после брексита. Кроме того, по словам премьер-министра Великобритании, глава Белого дома посоветовал ей «засудить» ЕС вместо того, чтобы вести с ним переговоры. В ходе саммита НАТО в Брюсселе американский лидер также придерживался «жёсткой линии» в отношении членов альянса, которых он отчитал за неспособность выполнить свои обязательства по расходам на оборону.



В интервью телеканалу CBS Трамп повторно раскритиковал Германию за участие в проекте российского газопровода «Северный поток — 2». «Знаете что, многих злит, что Германия платит России миллиарды долларов. Многих это злит. Я тоже считаю, что для Германии это очень плохо», — признался глава Белого дома.



Американский президент не обошёл стороной и тему расследования связей его администрации с Россией. По убеждению Трампа, эта «охота на ведьм» вредит не только российско-американским отношениям, но и отношениям США с многими другими странами.



Что касается предстоящей встречи Трампа с Владимиром Путиным, глава Белого дома отправляется на неё без завышенных ожиданий. «Ничего дурного из этого не выйдет, а возможно, выйдет и что-то хорошее», — цитирует издание американского лидера.