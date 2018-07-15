Telegraph: Европе нужен российский газ, чтобы конкурировать с США и Азией

Президент США Дональд Трамп назвал зависимость Германии от российского газа слабостью, и в некоторой степени он прав, пишет в своей статье для The Daily Telegraph Энди Кричлоу глава отдела новостей энергетики в компании S&P Global Platts.

Действительно самая крупная экономика Европы зависит от Москвы, поскольку та поставляет ей более половины импортируемого страной голубого топлива, причём эти объёмы, скорее всего, будут и дальше расти. А растущее влияние Кремля на мировые рынки энергетики — это риск, который европейские лидеры, возможно, ошибочно игнорировали в течение слишком долгого времени, но альтернативных вариантов у них было немного.

«Иногда правда приносит боль, даже если она приукрашена», — отмечает автор.

Трамп на этой неделе заявил, что 70% импортируемого в Германию газа является российским. Немецкий канцлер Ангела Меркель, которая родилась в оккупированной Советским Союзом Восточной Германии, могла, конечно, отмести его намёк на то, что Берлин стал просто вассалом своего бывшего сюзерена времён холодной войны. Однако, когда речь заходит о закупке голубого топлива по конкурентоспособной цене для немецкой индустриальной экономики, то у неё особо не из чего выбирать.

На самом деле ФРГ, по данным S&P Global Platts Analytics, закупает у России 45,4 млрд кубометров российского газа, что составляет 51% от общего объёма импорта в эту европейскую страну. Но эта доля может увеличиться в виду ожидаемого падения поставок из Нидерландов и запуска газопровода «Северный поток — 2».

Данный газопровод должен стать вторым прямым каналом связи между Россией и Германией, а следовательно, европейскими рынками, и, согласно планам, будет запущен в конце 2019 года. Как только он будет введён в эксплуатацию, Европа будет навсегда привязана к российским источникам энергоресурсов.

Но если взглянуть на альтернативные варианты, то всё это не так уж и плохо, указывает автор. При определённых условиях на рынке российский газ, поставляемый по газопроводу, может быть на 30% дешевле голубого топлива, импортируемого кораблями из других уголков мира.

Сжижение газа — это дорогостоящий процесс. И российские поставки крайне важны для того, чтобы европейские страны в экономическом плане могли и дальше конкурировать с Азией и особенно с США. Ведь сланцевая революция в Соединённых Штатах обеспечила американские компании масштабными поставками дешёвых энергоресурсов и превратила самую мощную экономику в мире в экспортёра как нефти, так и газа.

Помимо призыва увеличить расходы на оборону у Трампа для Германии, возможно, было ещё одно важное послание: отказаться от российских газовых поставок и вместо этого импортировать сжиженный природный газ из США, пишет Энди Кричлоу. Это предположение вряд ли можно назвать надуманным, поскольку экспорт американского СПГ растёт, и по этому показателю Америка к 2020 году почти сравняется с Катаром. Однако этот вариант, вероятно, ещё долго будет дороже прочих, отмечает автор.