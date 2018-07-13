Der Tagesspiegel: угрозы Трампа «Северному потоку — 2» не помеха

Президент США Дональд Трамп угрожает предприятиям, участвующим в проекте «Северный поток — 2», санкциями, но помешать его реализации он не сможет, пишет Der Tagesspiegel. Газовый концерн «Газпром» согласовывает с европейскими странами последние участки маршрута и уже летом приступит к прокладке первых труб. И финансирование строительства гарантировано.

Пока президент США Дональд Трамп выступает против «Северного потока — 2» и озвучивает угрозы, российский газовый концерн «Газпром» заканчивает приготовления к реализации проекта, пишет Der Tagesspiegel. Со странами, по территории которых будет пролегать газопровод, согласовано порядка 90% маршрута. Только Дания всё ещё противится. Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен хочет ещё раз обсудить этот вопрос на европейском уровне.

Впрочем, финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что от исхода этих обсуждений ничего зависеть не будет. В случае необходимости газопровод проведут севернее территориальных вод Дании по нейтральной территории. Уже летом начнётся прокладка труб. По словам Коркорана, финансирование проекта также гарантировано, даже если США решат принять санкции в отношении вовлечённых в его реализацию стран. Соответствующие угрозы вновь озвучил Госдеп США, напоминает издание.

Немецкие власти долгое время не признавали политической составляющей в этом проекте, утверждая, что он чисто экономический, продолжает Der Tagesspiegel. Но Украина, Польша и страны Балтии не разделяли эту позицию. К тому же Трамп продолжает усиливать давление на ЕС. Он приводит политические аргументы против строительства газопровода по дну Балтийского моря, но главным образом заинтересован в том, чтобы навязать европейскому рынку американский сжиженный газ, поясняет издание. Впрочем, пока что он ещё слишком дорогой, подчёркивает автор статьи.

Тем временем зампред правления «Газпрома» Александр Медведев не исключил строительство газопровода «Северный поток — 3». По его словам, зависимость Европы от российского газа будет не снижаться, а только увеличиваться.