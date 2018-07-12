Rzeczpospolita сравнила «Северный поток — 2» с пактом Молотова — Риббентропа

Строительство газопровода «Северный поток — 2» принесёт большую прибыль немецким компаниям, укрепит роль Германии в ЕС, но значительно ослабит страны Восточной Европы, пишет польский журналист Александр Домбровский. В издании Rzeczpospolita он называет «Северный поток — 2» энергетическим пактом Молотова — Риббентропа XXI века, только спор уже идёт не о территории, а об энергетическом потенциале Украины.

«Те, кто мечтал стать «великим», всегда создавали союзы, чтобы забирать и делить чужие ресурсы. Так происходит и сегодня: когда Германия, Австрия и Россия восстановили свой исторический альянс, чтобы перераспределить энергетический рынок ЕС, в том числе за счёт Украины. А это перераспределение было завуалировано под названием «Северный поток — 2», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Александр Домбровский.



«Мир меняется на наших глазах. Он становится глобальным, открытым и чувствительным, а из-за этого — чрезмерно подверженным атакам», — продолжает он.



Автор объясняет, что парадигма войны также меняется очень быстро, втягивая в свою орбиту интересов всё новые пространства. Космические войны, информационные войны, кибер- и химические атаки, ядерное и бактериологическое оружие стали обыденностью в общественном понимании.



Каждый этап развития человечества имел свою специфическую формулу войны и только её соответственные неотъемлемые инструменты, рассказывает он. В прошлом столетии понятие «война за энергетические запасы» было очень сильно закреплено. «Вначале — за уголь, затем — за нефть, а сегодня — за газ. Это стало мощным стимулом для создания нового оружия — энергетического», — подчёркивает он. В контексте глобального дефицита энергетических запасов его целью является завоевание источников энергии и перераспределение её потоков, а что важнее — получение политического влияния на тех, кто не имеет энергетических запасов или испытывает их значительный дефицит. «Сегодня формула войны стала гибридной, соединяя современные достижения человечества в её сложной системе глобальных «нелинейных уравнений», более того, она использует их наиболее циничным образом. «Энергетическая матрица этой гибридной формулы войны является одной из ключевых матриц в сегодняшнем непрестанно борющемся мире», — уверяет Домбровский.



Сегодня «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» — это стратегический энергетический союз между Германией, Россией и Австрией, цель которого — перераспределение европейских рынков энергии и путей её доставки. Это союз, который имеет глубокие исторические корни в Европе и который многократно менял политическую карту Европы. В конечном итоге, однако, он всегда приводил к трагической военной конфронтации между самими членами союза, предупреждает польский журналист и приводит несколько исторических примеров. В конце XVIII века в результате трёх разделов между Австрией, Пруссией и Россией Польша исчезла с политической карты Европы более чем на 120 лет. В то время Польша была одним из наиболее демократических государств в Европе, но находилась в состоянии глубокого политического кризиса и экономического краха.



Этот же самый союз в разных конфигурациях был основой всех антинаполеоновских коалиций, в том числе седьмой от 25 марта 1815 года. Седьмая коалиция соединила Австрию, Пруссию, Россию и Англию и закончилась полным поражением Наполеона под Ватерлоо.



Первая мировая война разбросала вчерашних союзников по разным сторонам линии фронта: Австрия и Германия — с одной стороны, Россия — с другой. Война была главным катализатором очередных революций и общественных встрясок, которые коснулись как России, так и Германии. Такой процесс завершился огромными жертвами и потерями, вспоминает он. «Что случилось с Европой перед и после Второй мировой войны, мы прекрасно помним и знаем», — подчёркивает журналист, намекая на пакт Молотова — Риббентропа.



Как бы ни были недовольны наши европейские партнёры, «Северный поток — 2» — это энергетический пакт Молотова — Риббентропа в начале XXI века. Единственной целью является сейчас Украина, а предметом раздела — не её территория, а украинский энергетический потенциал.



Укрепление геополитического влияния Берлина на членов Европейского союза может произойти только ценой дополнительных ресурсов. Германия считает «Северный поток» и «Северный поток — 2» одними из ключевых и очень важных «усилителей», рассказывает Домбровский.



Это важно для Германии в контексте процессов децентрализации, которые развиваются в Европейском союзе и создают много внутренних проблем во всё более сложных отношениях с США и администрацией Трампа.



«С одной стороны — российская аннексия Крыма и политические преследования крымских татар, с другой стороны — энергетическая дружба с Россией, а также строительство «Турецкого потока» и «Турецкого потока — 2». В обоих случаях Москва очень профессионально подпевает амбициям Германии и Турции, одновременно решая свои очень важные геополитические задания как в Европе, так и в Азии», — уверен он.



«Вероятно, в энергетическом смысле, а затем в экономическом «Северный поток — 2» укрепит Германию и, возможно, принесёт огромные прибыли нескольким компаниям. Но следует понимать, что он значительно ослабляет страны Восточной Европы и значительно укрепляет позицию России в Европейском союзе и фактически отбрасывает европейские санкции», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Александр Домбровский.