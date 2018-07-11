Rzeczpospolita: отношения Киева и Брюсселя зашли в тупик

Партнёрство Украины и ЕС трещит по швам из-за коррупции, пишет Rzeczpospolita. С одной стороны Киев на 95 процентов приступил к выполнению реформ, на которых настаивал Брюссель. Но оставшиеся пять процентов грозят свести на нет все усилия. Речь идёт о провалах Украины в борьбе с коррупцией. ЕС даже начал придерживать средства, адресованные Украине, но не верит, что это сработает. Поэтому, как отмечает польское издание, многие европейские дипломаты признают, что отношения Украины и ЕС зашли в тупик.

Коррупция портит отношения между Евросоюзом и Украиной. И это в то время, когда Киев очень нуждается в европейской поддержке, пишет в издании Rzeczpsopolita польская журналистка Анна Слоевская.

«С момента аннексии Крыма и начала войны на Восточной Украине Киев мог рассчитывать на поддержку двух западных держав: США и именно Европейского союза. Обе они помогали ей в экономическом плане, а также через Международный валютный фонд», — рассказывает автор. При этом она объясняет, что помощь Евросоюза является более серьёзной, главным образом благодаря Договору об ассоциации, который постепенно устранил торговые барьеры между двумя территориями и помогает Украине повышать стандарты в экономике.

«В принципе, в этом нет ничего удивительного, в конце концов ЕС имеет с Украиной значительно более тесные торговые связи, чем с США. Киев мог также рассчитывать на политическую поддержку западных партнёров в виде санкций, введённых по отношению к России как за аннексию Крыма, так и за вторжение на Восточную Украину», — считает журналистка. Но сейчас в этой совместной поддержке Украины стали появляться трещины.

«В Киеве этого очень боятся. Трамп непредсказуемый, а Украина для него — это только элемент в большой игре», — заявил в интервью польскому изданию Эндрю Вильсон, профессор Университетского колледжа в Лондоне. Трамп якобы во время встречи лидеров группы «Большой семёрки» в Канаде выражал удивление, что Запад поддерживает коррумпированного президента Петра Порошенко. Однако, по мнению эксперта, это не является неким предостережением в адрес Киева. «Трамп не имеет ничего против коррупции и ставит диктаторов выше демократических лидеров», — замечает профессор.

Никаких сомнений в отношении территориальной целостности или суверенитета Украины нет и у Брюсселя, но он отдаёт себе отчёт в том, что Порошенко и олигархи присваивают Украину. «Киев проводит 95 процентов реформ. Но оставшиеся 5 процентов, касающиеся прежде всего борьбы с коррупцией, могут погубить все достижения», — подчёркивает Вильсон.

Речь идёт, прежде всего, о создании независимого антикоррупционного суда. Киев под давлением ЕС согласился на это, но, по мнению Вильсона, положение, в соответствии с которым апелляцию на приговор этого суда будет рассматривать обычный суд, делает эту реформу бесполезной.

«Можно будет судить подозреваемых в коррупции, только никто из них не отправится в тюрьму», — считает эксперт. Пока ЕС придерживает часть фондов от Украины, но не верит, что это принесёт результаты. «Дипломаты в Брюсселе признают, что отношения зашли в тупик», — подводит итог автор статьи.