Onet: Качиньский решил не судиться с Россией — боится реакции поляков

Польша ещё никогда ни с кем не судилась через Международный суд ООН, но хотела подать формальный иск против Москвы в Гаагу, чтобы вернуть обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта, пишет Onet. Однако согласно последней информации портала, она не будет этого делать — решение принял лично Ярослав Качиньский, который предпочитает не вступать в непосредственную конфронтацию с Россией во избежание политического риска.

Работы над иском против России в Международный суд ООН по вопросу возврата обломков потерпевшего крушение под Смоленском президентского «Туполева» были приостановлены. Согласно информации портала Onet решение принял сам Ярослав Качиньский, пишет польский журналист Анджей Станкевич.

Во времена правительства «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» в течение пяти лет не удалось получить обломков «Туполева», на борту которого 10 апреля 2010 года погиб президент Лех Качинский, а также члены сопровождающей его делегации. Однако после вступления во власть осенью 2015 года лидеры ПИС быстро поняли, что они не в состоянии никоим образом склонить Россию отдать обломки самолета. У Москвы все время одно объяснение: она не вернёт обломки до тех пор, пока сама продолжает расследование, рассказывает автор.



В этой ситуации появилась идея внести формальный иск против Москвы в в Международный суд ООН в Гааге. «Польша еще никогда ни с кем не судилась через Международный суд ООН», — подчёркивает журналист.

«Уже под конец 2015 года тогдашний глава МИД Витольд Ващиковский намекал, что Россия будет первым государством, на которое Польша подаст в суд — такое объявление должно было стать элементом давления на россиян. И снова ничего не дало», — напоминает он. В начале 2017 года Ващиковский уже сказал однозначно: «В ближайшее время планируется уже подача жалобы по делу российского следствия, касающегося смоленской катастрофы в Международный суд ООН. Это вопрос решится в течении нескольких дней или недель».

Спустя несколько месяцев депутаты оппозиции начали спрашивать об иске. В декабре 2017 года тогдашний вице-глава МИД, а сегодня министр иностранных дел Яцек Чапутович говорил в сейме так: «Министерство иностранных дел подготовило проект жалобы в Международный суд ООН. Фактографические материалы, переданные соответствующими инстанциями, а также материалы, находящиеся в МИД, касающиеся предмета дела насчитывают несколько сотен страниц. Часть собранной документации уже была переведена на языки, которыми пользуется суд ООН. «В сумме было переведено более 200 документов, другими словами — проект жалобы на английском языке готов, документация подготовлена». Однако при этом подчеркнул: «Решение о начале этого пути и подаче жалобы еще не принято».

Последнее предложение указывает на то, что под конец года изменилась политическая обстановка. Согласно информации портала Onet, именно тогда дело попало на стол Ярослава Качиньского. И лидер ПИС решил остановить работу над иском против России. «Он сказал нам, что это политический риск, потому что неизвестно, как общественность Польши примет столкновение с россиянами из-за обломков. Он заявил, что не хотел бы судебного процесса против России со стороны польского правительства, что лучше действовать через международные организации», — рассказывает порталу собеседник, чиновник высокого ранга МИД, связанный с ПИС.

«Означает ли это, что на практике такой жалобы не будет?», — спрашивает Onet. «Это очень маловероятно. Качиньский должен был бы поменять мнение, а этого скорее всего не стоит ожидать. Во всяком случае в МИД ничего по этому вопросу не происходит», — продолжает собеседник портала.

Ответ МИД о формальной позиции по отношении иска против России в Международный суд ООН лаконичный: «актуальной является позиция, которую Чапутович огласил в cейме в декабре». Следовательно, проект иска существует, но нет решения о его подаче, объясняет автор.

Однако в это же самое время — спустя почти четыре года — вопросом возвращения обломков занялся Совет Европы, в состав которого входит как Польша, так и Россия. Два дня тому назад Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы в проекте своей резолюции определил, что Россия должна незамедлительно передать Польше обломки «Туполева». Теперь по проекту резолюции будет проведено голосование на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, продолдает он.

«Однако даже, если бы за резолюцию проголосовали, это ничего не изменит, потому что Россия может итогами голосования пренебречь. Когда осенью 2017 года Совет Европы принял резолюцию по вопросу угрозы нарушения верховенства закона в Польше, ПИС также ей пренебрег», — резюмирует на портале Onet польский журналист Анджей Станкевич.