GW: премьер Польши не видит страну в еврозоне и толкает её на одиночество

Премьер-Министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не стоит ожидать вхождения Польши в еврозону, по крайней мере в ближайшие годы, потому что скорее всего на это уйдут десятки лет, пишет польский журналист Виктор Гадомский. В издании Gazeta Wyborcza он убеждает, что такое положение вещей приведёт к тому, что Польша останется наедине с собой, зажатая между Европой и Россией.
В дебатах, которые прошли в понедельник в Европейском колледже в Варшаве на тему будущего Европы, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в очередной раз заявил, что Польша в ближайшие годы не войдет в зону евро. «Это будет возможно только тогда, когда заработки достигнут уровня 70-80% немецких, то есть через несколько десятков лет. Или никогда», — пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Виктор Гадомский.
Однако ставить в зависимость принятие евро от уровня заработной платы имеет слабое теоретическое и практическое обоснование, уверяет при этом автор. Общая валюта уже долгие годы в ходу в странах, которые находятся на схожем с Польшей уровне: Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Вскоре к этой группе присоединится более бедная Болгария, а потом очередные страны Центральной Европы, добавляет он.
Уже сейча премьера Моравецкого не приглашают на встречи лидеров еврозоны, хотя Дональд Туск такие приглашения получал. Следовательно у Польши больше нет такого значительного влияния на направления европейской интеграции, как прежде.
«На протяжении 20 лет базовым императивом очередных лидеров Польши было обретение Польшей статуса равнозначного члена объединяющийся Европы, недопущение до того, чтобы мы оказались в одиночестве между Европой и Россией. А правительство партии «Право и справделивость» место Польши видит имеено в этой сфере «между», — резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Виктор Гадомский.
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