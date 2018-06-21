Wpolityce снял с Качиньского ярлык «пророссийского» политика — и повесил на Туска

Слова Дональда Туска о том, что «Кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его распад, объективно болеет за Россию» стали выпадом в адрес его главного политического оппонента Ярослава Качиньского, пишет польский журналист Яцек Карновский. Однако в прошлом именно сам Туск будучи премьером Польши предпринимал шаги, однозначно трактуемые как пророссийские. Например, де-факто отказался от борьбы за приостановку проекта «Северный поток», напоминает автор статьи.

«Кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его распад, объективно болеет за Россию. Явно неожиданно для самого себя Качиньский стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе», — заявил в интервью для издания Gazeta Wyborcza глава Европейского совета Дональд Туск.

«Это особенно забавно потому, что история перед выборами была абсолютно противоположной: пугали ПИС-ом в том числе как силой, которая вызовет войну между Польшей и Россией. Впрочем, не только перед выборами. Это была постоянная линия повествования партии «Гражданская платформа» насчёт главного политического конкурента, которой она интенсивно оперировала также после Смоленска», — пишет на портале wpolityce.pl польский журналист Яцек Карновский.

«Кто на польской сцене был и продолжает быть объективно пророссийским, кто был просто слепым по отношению к нарастающей угрозе, видно невооруженным глазом, и как минимум с момента российской агрессии в Грузии», — продолжает он.

Журналист предлагает вспомнить, что правительство нынешнего главы Европейского совета официально не исключало введение российского капитала в польский нефтяной сектор и де-факто отказалось также от борьбы за приостановку проекта «Северный поток». «В этом последнем деле он действовал главным образом в интересах Германии, но суть была следующей: исполняя желания Германии, выполнялись желания России», — подчёркивает он.

«Об этом, собственно говоря, нет смысла говорить, это очевидно»,— добавляет Карновский. Но в высказывании Туска важным является и это предложение: «Кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его распад, объективно болеет за Россию». Такая постановка вопроса означает, что какая-либо дискуссия о будущем Евросоюза, о его форме, какие-либо возражения касательно призывов и курсов, являются якобы деятельностью в пользу Москвы. Каждое разногласие или сомнение, так же как каждый признак независимости, Брюссель рассматривает именно таким образом, как объявление войны, как нарушение чего-то священного. «А это ведь и абсурд и обычный шантаж в достаточно дешевом исполнении»,— уверяет он. Последовательное принятие такой позиции означало бы, что необходимо верно и слепо следователь нынешней линиии Брюсселя в форме, похожей на ту, которую применяли коммунистические деятели к Центральным комитетам.

«Интересно например, были ли по мнению Дональда Туска «ослаблением союза» или «расчетом на его распад» польские и венгерские возражения касательно массовой миграции — сегодня оцениваемые все смелее в кулуарах ЕС?», — задаётся вопросом автор «В действительности было и есть ведь наооборот: это бешеная миграционная политика угрожает союзному единству, а в дальнейшей перспективе самому существованию союза, что мы отлично видим на примере Италии», — продолжает он.

И наконец последний аспект: Дональд Туск принадлежит к той группе политиков, которые ведут Европу — не только политически, но и цивилизационно — к серьезным проблемам, возможно даже к упадку. Это люди, которые поддерживают также идеологический деспотизм радикального левого толка, ликвидирующие реальную свободу слова и усиливающие идеологическое напряжение, уверяет автор.

«Такой старый конкурент — оторванный от корней, потерянный, отученный от мышления, будет по правде легкой добычей России, безжалостной и циничной, готовой применить физическую силу. Сказать можно все, но в конечном итоге факты догонят каждое слово», — резюмирует на портале wpolityce.pl польский журналист Яцек Карновский.