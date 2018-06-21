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Wpolityce снял с Качиньского ярлык «пророссийского» политика — и повесил на Туска

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Слова Дональда Туска о том, что «Кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его распад, объективно болеет за Россию» стали выпадом в адрес его главного политического оппонента Ярослава Качиньского, пишет польский журналист Яцек Карновский. Однако в прошлом именно сам Туск будучи премьером Польши предпринимал шаги, однозначно трактуемые как пророссийские. Например, де-факто отказался от борьбы за приостановку проекта «Северный поток», напоминает автор статьи.
Wpolityce снял с Качиньского ярлык «пророссийского» политика — и повесил на Туска
Reuters

«Кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его распад, объективно болеет за Россию. Явно неожиданно для самого себя Качиньский стал одним из лидеров пропутинского политического лагеря в Европе», — заявил в интервью для издания Gazeta Wyborcza глава Европейского совета Дональд Туск.  

«Это особенно забавно потому, что история перед выборами была абсолютно противоположной: пугали ПИС-ом в том числе как силой, которая вызовет войну между Польшей и Россией. Впрочем, не только перед выборами. Это была постоянная линия повествования партии «Гражданская платформа» насчёт главного политического конкурента, которой она интенсивно оперировала также после Смоленска», — пишет на портале wpolityce.pl польский журналист Яцек Карновский. 
 
«Кто на польской сцене был и продолжает быть объективно пророссийским, кто был просто слепым по отношению к нарастающей угрозе, видно невооруженным глазом, и как минимум с момента российской агрессии в Грузии», — продолжает он.
 
Журналист предлагает вспомнить, что правительство нынешнего главы Европейского совета официально не исключало введение российского капитала в польский нефтяной сектор и де-факто отказалось также от борьбы за приостановку проекта «Северный поток». «В этом последнем деле он действовал главным образом в интересах Германии, но суть была следующей: исполняя желания Германии, выполнялись желания России», — подчёркивает он. 
 
«Об этом, собственно говоря, нет смысла говорить, это очевидно»,— добавляет Карновский. Но в высказывании Туска важным является и это предложение: «Кто ослабляет Евросоюз или рассчитывает на его распад, объективно болеет за Россию». Такая постановка вопроса означает, что какая-либо дискуссия о будущем Евросоюза, о его форме, какие-либо возражения касательно призывов и курсов, являются якобы деятельностью в пользу Москвы. Каждое разногласие или сомнение, так же как каждый признак независимости, Брюссель рассматривает именно таким образом, как объявление войны, как нарушение чего-то священного. «А это ведь и абсурд и обычный шантаж в достаточно дешевом исполнении»,—  уверяет он. Последовательное принятие такой позиции означало бы, что необходимо верно и слепо следователь нынешней линиии Брюсселя в форме, похожей на ту, которую применяли коммунистические деятели к Центральным комитетам.
 
«Интересно например, были ли по мнению Дональда Туска «ослаблением союза» или «расчетом на его распад» польские и венгерские возражения касательно массовой миграции — сегодня оцениваемые все смелее в кулуарах ЕС?», — задаётся вопросом автор  «В действительности было и есть ведь наооборот: это бешеная миграционная политика угрожает союзному единству, а в дальнейшей перспективе самому существованию союза, что мы отлично видим на примере Италии», — продолжает он. 
 
И наконец последний аспект: Дональд Туск принадлежит к той группе политиков, которые ведут Европу — не только политически, но и цивилизационно — к серьезным проблемам, возможно даже к упадку. Это люди, которые поддерживают также идеологический деспотизм радикального левого толка, ликвидирующие реальную свободу слова и усиливающие идеологическое напряжение, уверяет автор.
 
«Такой старый конкурент — оторванный от корней, потерянный, отученный от мышления, будет по правде легкой добычей России, безжалостной и циничной, готовой применить физическую силу. Сказать можно все, но в конечном итоге факты догонят каждое слово», — резюмирует  на портале wpolityce.pl польский журналист Яцек Карновский. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
wPolityce.pl Польша Европа
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Дональд Туск ЕС Польша Россия Ярослав Качиньский
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