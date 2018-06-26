Wirtualna Polska: Мачеревич может быть доволен — Совет Европы требует от Москвы вернуть обломки Ту-154

У экс-министра национальной обороны Польши Антония Мачеревича есть повод для радости — Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы поддержал документ по вопросу возвращения Россией обломков Ту-154м, пишет Wirtualna Polska. Он осудил поведение Москвы и призвал её передать обломки самолёта соответствующим польским властям без дальнейшей задержки и в тесном сотрудничестве с польскими экспертами.

Экс-министра обороны Польши Антония Мачеревича радует позиция комитета по правовым вопросам и правам человека Совета Европы по поводу требования немедленного возвращения обломков Ту-154м. По словам главы смоленской подкомиссии, давление на Россию наконец-то начинает действовать, пишет на портале Wirtualna Polska польская журналистка Каролина Петшак.

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы поддержал документ по вопросу возвращения Польше обломков Ту-154м. «Россия должна прислушаться к этому, что не значит, что она немедленно прислушается», — сказал Антони Мачеревич.

По его мнению, это единая позиция всего международного общественного мнения, которое имеет политический характер. «Зная позицию Соединенных Штатов, Великобритании и других государств, мы знаем, что это давление на Россию наконец-то начнет действовать», — добавил экс-глава Министерства национальной обороны.

По мнению Мачеревича Россия действует беззаконно, не возвращая Польше обломки и нанося им ущерб, не отдавая Польше очень многие материалы. Он также подчеркнул, что авторы резолюции ссылались на доклад смоленской подкомиссии от 11 апреля, в той части, где заявлено, что самолет был разрушен в результате взрыва.

В понедельник комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы поддержал на заседании в Страсбурге проект резолюции в отношении смоленской катастрофы. В нем содержится призвание к незамедлительному возвращению обломков и других материалов, принадлежащих польскому государству, напоминает автор.





«Собрание призывает Россию передать обломки польского самолета Ту-154м соответствующим польским властям без дальнейшей задержки, в тесном сотрудничестве с польскими экспертами и путём, который не приведёт к дальнейшему ухудшению состояния потенциальных доказательств», — можно прочесть в проекте резолюции.

В документе также обращено внимание на то, что дальнейшее хранение обломков Россией без законного обоснования равнозначно злоупотреблению законом, которое может рассматриваться в качестве провокации. Также упоминается о результатах работы смоленской подкомиссии под руководством Антония Мачеревича и техническом отчете, из которого следует, что самолет был разрушен в воздухе в результате нескольких взрывов, резюмирует на портале Wirtualna Polska польская журналистка Каролина Петшак.